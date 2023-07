Uciekła do Polski przed dyktaturą. Światowa federacja nie uznaje jej medali MP

W minionym tygodniu w Gorzowie Wielkopolskim rozegrano lekkoatletyczne mistrzostwa Polski. W gronie medalistek znalazła się urodzona w Białorusi Kryscina Cimanouska. Zdolna lekkoatletka, która od 2022 roku ma również polskie obywatelstwo, nie jest uznawana przez World Athletics jako Polka. Czy przekreśli to jej szanse na igrzyska?

Kryscina Cimanouska i jej poruszająca historia sportowego życia

Przypomnijmy, że lekkoatletka specjalizująca się w biegach sprinterskich w sierpniu 2021 roku poinformowała, że za sprawą krytyki działań władz sportowych Białorusi, została odsunięta z udziału w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Co więcej, funkcjonariusze próbowali zmusić ją do wylotu do ojczyzny. Ostatecznie po interwencji policji zawodniczka została w Japonii, a następnie trafiła do Polski.

Od tego czasu Cimanouska kontynuuje swoje życie i karierę sportową w kraju nad Wisłą. W czerwcu 2022 roku lekkoatletka otrzymała polskie obywatelstwo. Rozpoczęła starty już jako Polka, choć niestety, w przypadku światowej federacji World Athletics nadal funkcjonuje jako reprezentantka Białorusi.

– Marzę o tym, bym mogła – choć w igrzyskach w Paryżu – pojawić się w biało-czerwonych barwach. Tyle że na razie nie mogę startować w żadnych zawodach za granicą, bo w World Athletics wciąż widnieje przy mnie białoruska flaga. Pisałam już wiele razy do World Athletics, by to zmienili, ale na razie nic z tym nie robią. Nie mam pojęcia, kiedy to się stanie – mówi na łamach Interii Cimanouska.

Lekkoatletka z Białorusi przekreślona przez World Athletics?

Podczas lekkoatletycznych MP w Gorzowie Wielkopolskim Cimanouska zdobyła dwa srebrne medale. W biegu na 100 metrów przegrała tylko z Ewą Swobodą, a w rywalizacji na dystansie dwa razy dłuższym (tj. 200 m) skończyło się na minimalnej porażce z najlepszą obecnie polską sprinterką Natalią Kaczmarek.

Cimanouska na co dzień pracuje z trenerem Maciejem Wojtkowskim. Będąc uchodźcą nadal nie może jednak liczyć na zmianę stanowiska World Athletics. To białoruska flaga widnieje przy jej nazwisku. Być może pozbawienie lekkoatletki obywatelstwa Białorusi byłoby rozwiązaniem. Ale na razie trwa pat, który powoduje, że Cimanouska i jej wyniki – nawet na wagę medali MP – nie są uwzględniane przez światową federację.

