Wojciech Nowicki dostanie czek i nietypową nagrodę. To efekt wygranego zakładu

Dla polskich lekkoatletów mistrzostwa świata w Budapeszcie to najważniejsza impreza sezonu 2023. Z powodu pandemii koronawirusa i przełożenia igrzysk w Tokio, najlepsi przedstawiciele „królowej sportu” rok po roku biorą udział na turnieju rangi światowej. W Budapeszcie, póki co biało-czerwoni kibice nie mieli zbyt wielu okazji do świętowania, lecz cały czas można mieć nadzieję, że worek z medalami mocniej się otworzy.

Wojciech Nowicki z nagrodami za wicemistrzostwo świata

O tym, że jest on otworzony, zadecydowała dyspozycja Wojciecha Nowickiego. Podwójny medalista olimpijski zdobył srebro w rzucie młotem, przegrywając jedynie sensacyjnemu zwycięzcy, Ethanowi Katzbergowi. Kanadyjczyk skuteczną próbą (81,25 m) dającą złoto pobił rekord kraju. Tym samym zakończył również dominację Pawła Fajdka na mistrzostwach świata. Drugi z naszych młociarzy od lat nie schodził z najwyższego stopnia podium MŚ. Tym razem nie załapał się nawet na podium.

Medal mistrzostw świata to nie tylko sam przedmiot (w tym przypadku srebro zawieszone na szyi), lecz także nagroda finansowa. W przypadku zajęcia drugiego miejsca, Nowicki otrzyma czek w wysokości 35 tysięcy dolarów (ponad 143 tysiące złotych). Mowa tu o samej nagrodzie od organizatorów turnieju. Do tego może dojść także stypendium czy nagrody od sponsorów. Nowicki otrzyma także… klocki LEGO. To efekt zakładu z trenerką Joanną Fiodorow.

– Za każdy medal miało być co innego. Poprosiłem trenerkę o... klocki LEGO. Jeszcze nie wiem, jaki zestaw, ale najpewniej będzie to jakaś maszyna albo samochód, bo takie składam. Kiedyś dostałem lamborghini, to nie było mnie przez trzy dni. Bawiłem się jak dziecko – powiedział Nowicki dla „Interii”.

Nagrody za pozycje podczas mistrzostw świata w Budapeszcie

Złoty medalista MŚ otrzyma nagrodę w wysokości 70 tysięcy dolarów, a brązowy 22 tysięcy.

Nagrody za pozycje podczas mistrzostw świata:

Złoty medal: 70 tys. dol.

Srebro: 35 tys. dol.

Brąz: 22 tys. dol.

4. miejsce: 16 tys. dol.

5. miejsce: 11 tys. dol.

6. miejsce: 7 tys. dol.

7. miejsce: 6 tys. dol.

8. miejsce: 5 tys. dol.

