Ewa Swoboda zdradziła, kiedy zamierza zakończyć karierę. Ma jasny plan

Choć Ewa Swoboda ma dopiero 27 lat, już teraz myśli bardzo przyszłościowo. Do tego stopnia, że zaplanowała nawet, kiedy zakończy swoją profesjonalną karierę. W rozmowie z „Przeglądem Sportowym” padła konkretna deklaracja w tym względzie, a także termin, kiedy biegaczka zamierza zrealizować swój plan.

Ewa Swoboda zdradziła swoje plany na przyszłość

Wszystko wyszło na jaw po pytaniu o to, jak daleko sięgają możliwości pochodzącej z Żorów zawodniczki i czy jest możliwe, aby w przyszłości osiągała jeszcze lepsze wyniki, na przykład w granicach 10,70. W ten sposób mogłaby walczyć o medale nawet na igrzyskach olimpijskich.

– Mam nadzieję, że będę zdrowa, bo tak naprawdę od tego wszystko zależy. W tym roku specjalnie nic mi nie dolegało, tylko kolano bolało, ale to już ze starości – stwierdziła Ewa Swoboda i dodała, iż kluczowe będzie zdrowie oraz zachowanie spokoju w przygotowaniach do kolejnych wielkich imprez sportowych.

Kiedy Ewa Swoboda zamierza zakończyć karierę?

Następnie natomiast rozwinęła wątek w dość zaskakujący sposób, bo od wyznaczonych sobie celów płynnie przeszła do kwestii tego, kiedy pożegna się z uprawianiem profesjonalnego sportu. Zdradziła też, dlaczego ma takie, a nie inne zamiary. Powody są konkretne.

– Fajnie byłoby wykorzystać wszystko w tych najbliższych dwóch latach. I potem już spokojnie sobie trenować do kolejnych igrzysk. Bo myślę, że po kolejnych igrzyskach, tych w Los Angeles, będę kończyć karierę. Kiedyś trzeba założyć rodzinę. Sądzę, że trudno byłoby to pogodzić, żeby mieć dziecko i wrócić do biegania – stwierdziła otwarcie. – Ja podchodzę do tego tak, że najpierw trzeba się po prostu spełnić w sporcie i dalej jazda z życiem – zakończyła Swoboda ten dość niespodziewanie wynikły temat.

Czytaj też:

Piotr Lisek został ukarany. „Nawet nie wiedziałem, że robię coś źle”Czytaj też:

Reprezentantka Polski otrzymuje groźby. Te słowa tłumaczą wiele