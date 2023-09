Igrzyska olimpijskie w Warszawie? PiS ma konkretny plan

Zaraz po zakończonych igrzyskach europejskich Kraków-Małopolska politycy Prawa i Sprawiedliwości wyrażali chęć organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w Zakopanem. Tymczasem okazuje się, że chcą pójść o krok dalej i zgłosić kandydaturę Polski do organizacji letniej olimpiady. Chodzi o bardzo odległy termin.

Igrzyska olimpijskie w Warszawie? Tego chce Prawo i Sprawiedliwość

Informacje przekazywane przez „Onet” głoszą, że Andrzej Duda oficjalnie poinformuje o przedstawieniu kandydatury Warszawy na organizację letnich igrzysk olimpijskich. II Europejski Kongres Sportu i Turystyki odbędzie się w Zakopanem i tam prezydent Andrzej Duda ma przedstawić plan realizacji tego pomysłu. Jednak osoby przychylne temu pomysłowi będą musiały uzbroić się w cierpliwość, ponieważ chodzi o olimpiadę w 2036 roku.

– To ma być nasz kolejny element napędowy w kampanii wyborczej. O tym, że nasz kraj jest zainteresowany, mówimy już przecież od jakiegoś czasu. Jaka to będzie konkretnie impreza? To okażę się właśnie w środę – powiedział w rozmowie ze źródłem anonimowy polityk Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc o „dużej imprezie sportowej”, jednak dziennikarze są przekonani, że mowa właśnie o igrzyskach olimpijskich 2036.

Rywalizacja nie będzie prosta, ponieważ o organizację olimpiady będą walczyć także Meksyk, Indonezja oraz Turcja. Konieczność złożenia aplikacji obowiązuje do 2025 roku, a na oficjalną decyzję komitetu olimpijskiego trzeba będzie poczekać rok. Warto dodać, że sprawa będzie niosła za sobą bardzo duże wydatki. Przykładowo igrzyska w Tokio, które odbyły się w 2021 roku, miały kosztować ok. 16 miliardów dolarów. Oznaczałoby to gigantyczny wydatek dla Warszawy, na co składałaby się m.in. budowa nowych obiektów sportowych.

