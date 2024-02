Dantejskie sceny na trybunach podczas HMP. Piotr Lisek obiecał pomoc Ewie Swobodzie

W miniony weekend odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski. Do Torunia po raz kolejny zjechali najlepsi sportowcy w naszym kraju, na czele z m.in. Ewą Swobodą, która wywalczyła złoty medal na dystansie 60 metrów. Jednak więcej niż o jej wyczynie, mówi się o sytuacji pozasportowej, jaka miała miejsce.

Dantejskie sceny z pośrednim udziałem Ewy Swobody

Po biegu eliminacyjnym sprinterka zauważyła na trybunach Sebastiana Urbaniaka, którego oskarża o nękanie. Lekkoatletka niezwłocznie to zgłosiła, a po chwili mężczyzna, który zaczął się szarpać z ochroną, został wyprowadzony. – Cóż mogę powiedzieć? Jest to trudna sytuacja, ale mam nadzieję, że te zdjęcia obiegną internet. Ja tego wszystkiego nie widziałam. Sprawa trafiła do prawnika i czekamy, jak to się rozwiąże – powiedziała reprezentantka Polski.

– Jest to niewarte naszej uwagi... Jestem osobą publiczną i muszę się z tym liczyć. Ja rozumiem, jeżeli ktoś jest fanem, ale ten ktoś jest po prostu popie******y. Mnie to nie łamie – dodała 26-latka.

twitter

Piotr Lisek odniósł się do tej sytuacji

Nagrania z tego zdarzenia obiegły sieć. Jedno z nich otrzymali dziennikarze WP SportowychFaktów. Całą tę sytuację skomentował Piotr Lisek. Przypomnijmy, tyczkarz wywalczył kolejne złoto Halowych Mistrzostw Polski. Dziennikarze TVP Sport zapytali lekkoatletę, czy jest psychicznie gotowy do walki o najwyższe cele, czy to w Halowych Mistrzostwach Świata, które odbędą się już w dniach 1-3 marca, czy na igrzyskach olimpijskich (26 lipca – 11 sierpnia).

– Psychicznie jestem tak gotowy, żeby wyprowadzać ludzi ze stadionu, tak jak ostatnio to miało miejsce. Także Ewa Swoboda, pozdrawiam cię, a jak będzie potrzeba, to będziemy robić za bodyguardów. Lisek jest fizycznie i mentalnie przygotowany – zapewnił.

twitterCzytaj też:

Lekkoatleta przegrał walkę o prestiżowy turniej. Te słowa mówią wszystkoCzytaj też:

Niespodzianki nie było. Polski lekkoatleta znów tego dokonał