Kolejna świetna nowina od Adrianny Sułek-Schubert. Co za widok

„Zgadnijcie, kto wrócił. Gotowi? Wydaje mi się, że nie. Ja tak. I... Krok po kroku, wierząc w proces i będąc cierpliwą = ja w 2024 roku. Na tę chwilę” – napisała Adrianna Sułek-Schubert na Instagramie, pokazując swój powrót do treningów w wersji wideo.

Prędki powrót do zajęć

Przypomnijmy, że widok trenującej Adrianny Sułek-Schubert musi robić wrażenie, ponieważ 8 lutego 2024 roku na świat przyszedł jej syn Leon. Wówczas w mediach społecznościowych ze swoją pociechą w ramionach do fotografii pozował mąż lekkoatletki – Kacper. Jeszcze w trakcie ciąży polska wieloboistka nie odpuszczała regularnych treningów. W sieci publikowała nagrania z zajęć i co ciekawe, uczęszczała na siłownię nawet w późniejszej fazie ciąży, co dziwiło kibiców. Pokazywała, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych.

Gdy tylko Polka ogłosiła w ubiegłym roku, że będzie mamą, to jednocześnie zapowiedziała, że przygotuje się odpowiednio do najważniejszej imprezy sezonu, czyli igrzysk olimpijskich w Paryżu. Teraz do tego celu zostało jej niecałe pół roku, lecz widać w niej ogromną determinację.

Polska nadzieja

Sułek-Schubert w swojej karierze osiągnęła już sporo. Jest choćby wicemistrzynią Europy w siedmioboju oraz halową wicemistrzynią świata w pięcioboju. Ostatni wielki sukces to natomiast Stambuł i rok 2023, kiedy wywalczyła srebro halowych mistrzostw Europy. Wtedy wynik, który zapisała przy swoim nazwisku – 5014 punktów – był nie tylko nowym rekordem Polski, ale również lepszy od dotychczasowego rekordu świata

Już w czasach juniorskich zdobywała medale na najważniejszych międzynarodowych imprezach w tej kategorii wiekowej. Stąd też wielu kibiców upatrywało ją w gronie polskich medalowych nadziei na igrzyskach w Paryżu.

