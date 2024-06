Wstydliwy występ polskiej sztafety na mistrzostwach Europy. Szokujący rezultat

Polska drużyna wystartowała w składzie: Karol Zalewski, Marika Popowicz-Drapała, Maksymilian Szwed, Aleksandra Formella. Czyli dosyć eksperymentalnym, jak na możliwości czy wyniki, które drużyna mieszana osiągała choćby podczas ostatnich igrzysk olimpijskich w Tokio (2021).

Lekkoatletyczne ME: Polska sztafeta na ostatnim miejscu na mecie

Zalewski ruszający z drugiego toru, czyli Polska spoglądająca na plecy reszty stawki, to coś, do czego nie do końca fani lekkoatletyczni w kraju są przyzwyczajeni. Tym bardziej, biorąc pod uwagę fakt, że w Paryżu (pewna kwalifikacja) polski zespół będzie bronił złotego medalu olimpijskiego.

W Rzymie skończyło się jednak na... ostatnim, ósmym miejscu. Zalewski zaczął jako ostatni i tak dobiegł do mety, następnie Popowicz-Drapała wyszła na przedostatnią pozycję, ale dwie ostatnie, ambitne zmiany, nie dały gwarancji jakości biegu na poziomie walki o cokolwiek więcej, niż uniknięcie miejsca numer 8.

Na tym ostatecznie jednak Polska zakończyła. Trochę szkoda, patrząc na potencjał i możliwości, które jednak postanowiono najwyraźniej... nie do końca wykorzystywać w wersji rzymskiej. Delikatnie rzecz ujmując. Złoto przypadło niespodziewanie Irlandii.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

