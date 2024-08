Gwiazdy lekkoatletyki zawitają do Chorzowa. Sprawdź plan startów

Blisko dwa tygodnie temu zakończyły się igrzyska olimpijskie w Paryżu, a teraz przed kibicami kolejne wielkie emocje związane z lekkoatletyką. Wszystko dlatego, że w niedzielę odbędzie się Memoriał Kamili Skolimowskiej, który jest jednocześnie mityngiem zaliczanym do Diamentowej Ligi. Po raz kolejny w Chorzowie zameldują się gwiazdy z całego świata na czele z Armandem Duplantisem, wybitnym tyczkarzem, który ponownie spróbuje pobić rekord globu.

Natalia Kaczmarek na starcie

Oczywiście na Stadionie Śląskim będziemy mogli oglądać także największe gwiazdy z naszej krajowej areny. Kibice najbardziej czekają na występ Natalii Kaczmarek, która podczas igrzysk w Paryżu zdobyła brązowy medal.

Niedzielny memoriał rozpocznie się natomiast od rywalizacji w rzucie młotem kobiet oraz mężczyzn. W tym przypadku liczymy po cichu na rewanż ze strony naszych sportowców. Anita Włodarczyk na igrzyskach zajęła bowiem czwartą pozycję, a wśród mężczyzn Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki skończyli zmagania odpowiednio na piątym i siódmym miejscu. Poniżej można sprawdzić plan rywalizacji w Chorzowie. To będą emocjonujące godziny.

Memoriał Kamili Skolimowskiej: program startów

14:00 – rzut młotem mężczyzn oraz kobiet

14:24 – pchnięcie kulą mężczyzn (konkurencja wliczana do klasyfikacji Diamentowej Ligi)

14:33 – skok wzwyż mężczyzn (konkurencja do klasyfikacji DL)

14:49 – 110 m ppł mężczyzn

14:59 – 110 m ppł kobiet, bieg A (konkurencja do klasyfikacji DL)

15:08 – 110 m ppł kobiet, bieg B (konkurencja do klasyfikacji DL)

15:27 – 1000 m kobiet

15:34 – skok o tyczce mężczyzn (konkurencja do klasyfikacji DL)

15:41 – 100 m mężczyzn

15:52 – 400 m ppł mężczyzn

16:04 – 400 m ppł kobiet (konkurencja do klasyfikacji DL)

16:15 – 3000 m mężczyzn (konkurencja do klasyfikacji DL)

16:26 – trójskok kobiet (konkurencja do klasyfikacji DL)

16:34 – 100 m ppł kobiet, finał (konkurencja do klasyfikacji DL)

16:46 – 400 m kobiet (konkurencja do klasyfikacji DL)

16:53 – rzut oszczepem kobiet (konkurencja do klasyfikacji DL)

16:57 – 3000 m z przeszkodami mężczyzn (konkurencja do klasyfikacji DL)

17:14 – 800 m mężczyzn (konkurencja do klasyfikacji DL)

17:28 – 200 m mężczyzn (konkurencja do klasyfikacji DL)

17:39 – 1500 m kobiet (konkurencja do klasyfikacji DL)

17:53 – 100 m kobiet (konkurencja do klasyfikacji DL)

