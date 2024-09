Ewa Swoboda zaskoczyła wyznaniem u Wojewódzkiego. „Jakiś pan powiedział, że jestem chłopcem”

Ewa Swoboda jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych sportsmenek w Polsce. Sprinterka do samego końca walczyła o awans do finału igrzysk olimpijskich w biegu na 100 metrów. Ostatecznie wynik 10,99 s nie dał jej promocji do walki o medal – zabrakło 0,01 s, co było olbrzymim ciosem dla 27-latki z Żor.

Ewa Swoboda podejrzana o ukrywanie płci?

Sprinterka wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów nie tylko z Polski, ale i ze świata. Efektem tego był wzrost jej popularności w mediach społecznościowych. Swobodę na Instagramie obserwuje już milion osób. Takiego wyniku mogą pozazdrościć jej nie tylko koleżanki po fachu znad Wisły, ale także polscy siatkarze czy koszykarze. Z pewnością występ w programie Kuby Wojewódzkiego zgromadził wokół niej nowych fanów.

Znany dziennikarz gościł w najnowszym odcinku zarówno sprinterkę, jak i rapera Szymona Sobla. Swoboda chętnie podzieliła się historiami z kariery. Jak stwierdziła, porażka na igrzyskach bardzo ją zabolała. Nie gryzła się w język, używając wulgaryzmów. Przy okazji zdradziła także historię z czasów juniorskich, gdy zarzucono jej, że jest mężczyzną. Miało to związek z poruszonym przez Wojewódzkiego wątkiem kontrowersji hormonalnych u Imane Khelif i Lin Yu-Ting.

— W 2013 r. miałam 15, 16 lat, byłam bardzo młoda i chyba taki wiek, kiedy się kształtuje wszystko, co się myśli o świecie. Olimpiada młodzieży wtedy była. Jakiś starszy pan podszedł do mojej trenerki i powiedział, że jestem chłopcem – powiedziała Ewa Swoboda na antenie TVN. – Przecież widzą, że jestem dziewczynką – dodała znana atletka.

Osiągnięcia Ewy Swobody

Ewa Swoboda to dwukrotna wicemistrzyni Europy na stadionie, a także halowa mistrzyni Europy w biegu na 60 metrów z 2019 roku. W ubiegłym roku pobiła rekord życiowy uzyskując wynik 10,94 s.

