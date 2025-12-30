Tragiczny wypadek polskiego olimpijczyka. Potrzebna pomoc w walce o życie

Informacje pojawiły się w poniedziałkowy (tj. 29 grudnia) wieczór.

„Pilny apel o krew! W związku z tragicznym wypadkiem Roberta Wolskiego potrzebna krew, nie ważne jaką masz grupę liczy się oddanie każdego mililitra, bardzo prosimy o pomoc w oddawaniu krwi DLA ROBERTA WOLSKIEGO, SZPITAL KOPERNIKA ŁÓDŹ” – napisał w mediach społecznościowych były świetny lekkoatleta.

facebook

Apel spotkał się ze sporym odzewem, ale z pewnością można jeszcze poszerzyć zasięgi wpisu byłego olimpijczyka. Tym bardziej że sprawa jest bardzo pilna.

Robert Wolski potrzebuje pomocy. Tragiczny wypadek byłego olimpijczyka

Dokładne informacje związane z wypadkiem Wolskiego nie są znane. Wiadomo jednak, że sytuacja jest bardzo poważna, a krew może uratować życie lekkoatlecie, który reprezentował Polskę podczas igrzysk w Atenach (2004).

facebook

Wolski to również wielokrotny medalista mistrzostw Polski seniorów. Co więcej, lekkoatleta w 2004 roku zwyciężył w MP, zdobywając złoto i będąc najlepszym krajowym skoczkiem.

W okresie swojej czynnej kariery Wolski utrzymywał się zresztą w czołówce krajowej w skoku wzwyż. Co ciekawe, charakterystyczne dla tego zawodnika było to, że był jednym z... najniższych w stawce. Wolski mierzy bowiem zaledwie 179 cm wzrostu. Charakterystyką lekkoatlety było zatem spore przewyższenie oraz umiejętność korzystania z dużych umiejętności, zarówno za sprawą talentu, jak i lat poświęceń i treningów.

Nie ulega wątpliwości, że w tak trudnej sytuacji, kiedy w grę wchodzi ludzkie życie, na pewno potrzebne jest wsparcie w szczególności sportowego środowiska. Wyjątkiem nie powinni być tu kibice, którzy przez lata mogli oglądać występy Wolskiego na różnych arenach, właściwie na całym świecie.

Tak jak wspominał Partyka, przed laty wybitny skoczek wzwyż, liczy się każdy mililitr wsparcia, w tej jakże trudnej walce.

Czytaj też:

Kamil Stoch zdradził swoją tajemnicę. Przekaz do kibiców, który wiele wyjaśniaCzytaj też:

Agnieszka Korneluk o tym, co w życiu ważne. „Patrzę na zakończenie kariery”