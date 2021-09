Kobieta poszkodowana po strzale Ronaldo. Tak zareagował Portugalczyk

Cristiano Ronaldo nie zaliczy swojego powrotu do Champions League w barwach Manchesteru United do udanych. W premierowym meczu Ligi Mistrzów Czerwone Diabły zmierzyły się z BSC Young Boys i zawiedli w roli faworyta. Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera przegrali 1:2, a jedyną bramkę dla angielskiego klubu zdobył właśnie Ronaldo.

Niebezpieczny incydent przed spotkaniem

Podczas rozgrzewki, gdy Cristiano Ronaldo ćwiczył rzuty wolne, doszło do niebezpiecznej sytuacji. Jeden ze strzałów Portugalczyka trafił w kobietę, która pracowała na stadionie jako steward. Piłkarz Manchesteru United szybko podbiegł do leżącej na ziemi ofiary jego uderzenia i wypytał o jej samopoczucie. To, jak się okazało, nie koniec historii. Po zakończonym meczu Ronaldo nie zapomniał o kobiecie i w ramach przeprosin przekazał kobiecie jego meczową koszulkę.

36-latek pokazuje zatem klasę zarówno na boisku, jak i poza nim. Ronaldo wystąpił w dwóch spotkaniach Manchesteru i strzelił w nich w sumie trzy gole. Z perspektywy Portugalczyka do idealnego wznowienia kariery dla Czerwonych Diabłów zabrakło tylko wygranej z BSC Young Boys.

