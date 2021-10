Julian Nagelsmann zakażony koronawirusem. Bayern Monachium wydał oficjalne oświadczenie

Bayern Monachium rozprawił się z Benficą w swoim trzecim meczu Ligi Mistrzów w tym sezonie 4:0. Bawarczycy nie byli w stanie pokonać bramkarza rywali do 70. minuty, ale później poszło już z górki. Drugie trafienie było samobójcze, trzecią bramkę zdobył Robert Lewandowski. Gol numer cztery należał do Leroya Sane, dla którego oznaczało to skompletowanie dubletu. Niemiec zaliczył również asystę przy trafieniu Polaka. Na ławce trenerskiej zabrakło Juliana Nagelsmanna. Dopiero dzisiaj klub podał powód absencji szkoleniowca.

Bayern Monachium. Julian Nagelsmann zakażony koronawirusem

Według nieoficjalnych informacji w dniu meczu Nagelsmann, będąc już w Lizbonie, poczuł się słabo i nie pojechał na mecz z Benficą. Dzień później klub podał informację, że 34-letni trener niemieckiego klubu „otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa, mimo że został wcześniej w pełni zaszczepiony”. Szkoleniowiec wrócił do kraju samolotem medycznym i w domu podda się całkowitej izolacji.

Bundesliga. Które mecze ominą Nagelsmanna?

Juliana Nagelsmanna ominą najprawdopodobniej trzy spotkania Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec 23 października zagrają w lidze z Hoffenheim, 27 października w pucharze z Borussią Moenchengladbach, a 30 października zmierzą się z Unionem Berlin. Pod nieobecność szkoleniowca drużynę będzie prowadził Dino Toppmoeller, a jego asystentami będą Xaver Zembrod i Benjamin Glueck.

Drużyna Bayernu pod wodzą Juliana Nagelsmanna ma wyśmienite wyniki. Na 13 rozegranych spotkań wygrała 11. Dodatkowo szacunek budzi bilans bramkowy Bawarczyków – 56 bramek zdobytych i tylko dziewięć straconych.

