Tomasz Hajto nie przebiera w słowach. „Dla mnie to jakaś abstrakcja”

Przypomnijmy, podczas losowania par 1/8 finału Ligi Mistrzów doszło do pomyłki, ponieważ przy doborze rywala dla Villarreal wylosowano kulkę z nazwą Manchesteru United, który nie mógł zagrać z hiszpańską ekipą w fazie pucharowej. Po chwili w trakcie losowania rywala dla Atletico Madryt do puli trafiła piłeczka przypisana Liverpoolowi, który z podopiecznymi Diego Simeone grał w grupie, przez co skojarzenie obu zespołów na etapie 1/8 byłoby niezgodne z przepisami.

Tomasz Hajto: Dla mnie to jakaś abstrakcja

Na krótko po zakończeniu losowania kilka klubów złożyło protest, a ceremonię ostatecznie powtórzono. – Dla mnie to jakaś abstrakcja, że na tym poziomie mogło dojść do pomyłki w losowaniu. Jak to się mogło zdarzyć przy takich pieniądzach i apanażach ludzi tam pracujących. Według mnie osoby odpowiedzialne za pomyłkę powinny zostać zwolnione – powiedział Tomasz Hajto w rozmowie z polsatsport.pl.

Były piłkarz ocenił też najciekawiej zapowiadające się starcie 1/8 finału, czyli dwumecz Paris Saint-Germain z Realem Madryt. Jego zdaniem wprawdzie wicemistrz Francji ma w swoich szeregach gwiazdy światowego formatu, ale Królewscy nie są bez szans w walce o ćwierćfinał. – Carlo Ancelotti odbudował ten klub. Mnie się gra Realu, taka mądra i konsekwentna, bardzo podoba. Oni prezentują się trochę, jak drużyny włoskie. Potrafią wygrać 1:0, nie tracą wielu bramek. Stać ich na wygranie z PSG – zaznaczył.

Liga Mistrzów 2021/2022. Pary 1/8 finału

FC Salzburg – Bayern Monachium

Sporting CP – Manchester City

Benfica Lizbona – Ajax Amsterdam

Chelsea – Lille OSC

Atletico Madryt – Manchester United

Villarreal – Juventus

Inter Mediolan – Liverpool FC

Paris Saint-Germain – Real Madryt

Liga Mistrzów 2021/2022. Terminarz fazy pucharowej

Pierwsze mecze fazy pucharowej Ligi Mistrzów zostaną rozegrane 15-16 i 22-23 lutego 2022 roku. Mecze rewanżowe 1/8 finału zaplanowano na 8-9 oraz 15-16 marca. Niespełna miesiąc później, a konkretnie 5 i 6 kwietnia, odbędą się ćwierćfinały, a rewanże rozegrane 12 i 13 kwietnia wyłonią półfinalistów tegorocznej edycji rozgrywek.

Pierwsze spotkania półfinałowe zaplanowano na 26 i 27 kwietnia, a rewanże na 3 i 4 maja. Finał Ligi Mistrzów rozegrany zostanie z kolei 28 maja na Stadionie Kriestowskij w Petersburgu.

Przypomnijmy, poprzednią edycję prestiżowych rozgrywek wygrała Chelsea, która w finale pokonała Manchester City. Te dwa zespoły ponownie wymienia się w gronie faworytów do zdobycia trofeum, chociaż o wywalczenie trofeum może pokusić się także Liverpool, który prezentuje się ze świetnej strony na boiskach Premier League.

