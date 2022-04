Oficjalnie! Życiowy sukces Szymona Marciniaka. Arbiter przejdzie do historii

Szymon Marciniak to z całą pewnością najlepszy polski sędzia piłkarski, który od lat reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej. UEFA ceni 41-latka z Płocka, co szczególnie widać w obecnym sezonie. Europejska federacja ponownie mu zaufała i nominowała go do poprowadzenia tegorocznego półfinału Ligi Mistrzów, w którym zmierzy się Liverpool i hiszpański Villarreal.

Historyczny sukces Szymona Marciniaka

Zbliżający się wielkimi krokami mecz będzie dla Polaka ósmym spotkaniem poprowadzonym w tych prestiżowych rozgrywkach. Polski arbiter bezsprzecznie należy więc do ścisłej czołówki europejskich sędziów. Jak zaznacza PZPN, żaden z naszych arbitrów nie miał takiej znakomitej passy w trakcie jednego sezonu. Co ciekawe, w poprzednich dwóch edycjach Ligi Mistrzów Szymon Arbiter sędziował tylko sześć razy.

W tym sezonie Champions League prowadził cztery mecze fazy grupowej, dwa w 1/8 finału oraz jedno starcie ćwierćfinałowe pomiędzy Realem Madryt i londyńską Chelsea. Radził sobie na tyle dobrze, że teraz otrzymał kolejną szansę, dzięki czemu przeszedł do historii. 41-latek stanie się pierwszym Polakiem, który posędziuje półfinał Ligi Mistrzów. Jeśli Szymon Marciniak poradzi sobie z presją i ponownie pokaże się z dobrej strony, może w nagrodę otrzymać od UEFA poprowadzenie jednego z finałów europejskich pucharów. Wówczas byłoby to jego największe zawodowe osiągnięcie.

Na Anfield w Liverpoolu pomagać mu będą asystenci Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki. Z kolei system VAR obsługiwać będą Bartosz Frankowski i Tomasz Kwiatkowski. Sędzią technicznym zaś będzie Słoweniec Slavko Vincicia.

