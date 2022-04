Salah, Mane i spółka w walce o finał Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać spotkanie Liverpool – Villarreal?

Liverpool ma za sobą już pierwszy triumf w sezonie 2021/22. Podopieczni Juergena Kloppa wygrali bowiem finał Carabao Cup, w którym zmierzyli się z Chelsea. Co ciekawe, The Reds zmierzą się z The Blues w jeszcze jednym finale. Tym razem będzie to Puchar FA. Najpierw jednak czeka ich starcie w Lidze Mistrzów z niespodzianką tego sezonu – Villarrealem.

Liverpool – Villarreal. Gości nie trzeba się bać, ale nie można ich lekceważyć

Za sterami Villarrealu siedzi Unai Emery, który udowodnił już w tym sezonie, że potrafi przygotować swoją drużynę do walki z najtrudniejszymi przeciwnikami. Wyśmienitym rywalem był Bayern Monachium w ćwierćfinale i równie zaawansowanym oponentem zdawał się być Juventus, z którym Villarreal wygrał w dwumeczu 4:1. Liverpool Juergena Kloppa jest co prawda w tym sezonie parę poziomów wyżej niż wyżej wymienione kluby, ale nie zmienia to faktu, że hiszpańska drużyna nie znalazła się w półfinale Ligi Mistrzów z przypadku.

Liverpool ma szansę na kontynuowanie swojej passy 10 meczów bez porażki (licząc wszystkie rozgrywki). The Reds mogą również uzyskać trzeci wynik z kolei bez straty bramki i aż ósmy mecz z rzędu ze strzeloną więcej niż jedną bramką. Najlepszy strzelec z Liverpoolu w Lidze Mistrzów to Mohamed Salah, który z ośmioma trafieniami zajmuje 4. miejsce w tabeli króla strzelców.

Liga Mistrzów. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Liverpool – Villarreal?

Mecz Liverpoolu z Villarrealem rozpocznie się w środę 27 kwietnia o godzinie 21. Spotkanie będzie można oglądać na Polsat Sport Premium i na TVP 1. Sędzią potyczki będzie Szymon Marciniak, pierwszy polski arbiter w półfinale Ligi Mistrzów.

