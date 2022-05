Villarreal musi odrobić dwie bramki straty w Lidze Mistrzów. „Jest nadzieja i mamy realne szanse”

Villarreal spełnia w tym sezonie swoje największe europejskie marzenia. Podopieczni Unaia Emery'ego dotarli aż do półfinału Ligi Mistrzów, w którym to po pierwszym spotkaniu przegrywają z Liverpoolem 0:2. We wtorek 3 maja czeka jednak piłkarzy jeszcze rewanż na Estadio El Ceramica. – Piłkarze Villarrealu będą musieli zagrać doskonały mecz i mieć trochę szczęścia, ale wiem, jak to jest cierpieć na tym stadionie, ponieważ z Arsenalem tego wieczoru przeżyliśmy bardzo zły okres – powiedział w rozmowie z „Marcą” Robert Pires, wspominając swój udział w półfinale Ligi Mistrzów przeciwko właśnie Villarrealowi.

Villarreal czeka ciężka przeprawa. Dla Liverpoolu to może być męczarnia

Villarreal nie przegrał ostatnich 12 spotkań na własnym stadionie. Podczas tej edycji Ligi Mistrzów na Estadio El Madrigal cierpiały już takie potęgi, jak Juventus i Bayern Monachium. Liverpool ma przed rewanżem dwubramkową zaliczkę, wiec droga dla Żółtej łodzi podwodnej Unaia Emery'ego nie będzie we wtorek 3 maja usłana różami. – To najlepszy Liverpool, jaki widziałem od wielu lat. To jest piłka nożna i wszystko może się zdarzyć, ale prawda jest taka, że oni są na ogromnym poziomie – mówił Pires, który w swojej karierze również był piłkarzem hiszpańskiej drużyny.

– Wszyscy wiemy, że będzie to skomplikowane, ale myślę, że niespodzianka jest w zasięgu. Pokonanie Liverpoolu nie będzie łatwe, ale jest nadzieja i mamy realne szanse – dodał jeszcze Victor Fernandez, jeden z najskuteczniejszych strzelców Villarrealu.

