Rewolucja w Lidze Mistrzów. UEFA ogłosiła nowy format rozgrywek

UEFA zatwierdziła nowy format rozgrywek Ligi Mistrzów oraz pozostałych europejskich pucharów. Federacja ogłosiła także zmiany, co do przyznawania miejsc w swoich sztandarowych rozgrywkach. To prawdziwa rewolucja.

W zeszłym roku przedstawiciele europejskiej federacji piłkarskiej zapowiedzieli, że od sezonu 2024/2025 faza grupowa Ligi Mistrzów w obecnym kształcie po prostu przestanie istnieć. We wtorek, 10 maja UEFA oficjalnie zatwierdziła nowy format rozgrywek. Nowe zasady w Lidze Mistrzów Liga Mistrzów będzie toczona w tzw. systemie szwajcarskim. Zatem największą zmianą będzie przejście z tradycyjnej fazy grupowej do pojedynczej fazy ligowej. W pierwotnych planach w pierwszej fazie rywalizacji każdy z zespołów miał rozegrać dziesięć spotkań. Plany te jednak zostały zmienione. Postanowiono zredukować liczbę meczów do ośmiu. Co więcej, nastąpi odejście od systemu spotkanie i rewanż. Ponadto zamiast sześciu meczów przeciwko trzem drużynom, każdy zmierzy się z ośmioma różnymi rywalami. Uczestników fazy pucharowej wyłonią miejsca zajęte w ligowej tabeli. Pierwsze osiem ekip uzyska bezpośredni awans, z kolei następne 16 zespołów zmierzy się w dwumeczach barażowych. Zwiększy się również ogólna liczba drużyn, które wezmą udział w rozgrywkach, z 32 do 36. Ustalono też zasady przydziału dodatkowych miejsc. Europejska federacja ustaliła więc, że: jedno z miejsc przypadnie klubowi, który w piątej lidze według rankingu UEFA zakończy zmagania na trzeciej pozycji;

kolejne z miejsc zostanie przyznane zespołowi, który do Ligi Mistrzów będzie kwalifikować się poprzez eliminacje w tzw. ścieżce mistrzowskiej;

natomiast dwa ostatnie miejsca przyznano krajom, które uzyskają najwięcej punktów do rankingu w poprzednim sezonie. Awans w tych ligach uzyskają zespoły, które zajmą lokaty bezpośrednio za pozycjami gwarantującymi udział w tych elitarnych rozgrywkach. Komitet Wykonawczy UEFA przekazał także, że rywalizacja w pozostałych dwóch europejskich pucharach, czyli w Lidze Europy oraz Lidze Konferencji Europy będą toczyć się na podobnych zasadach.

