FC Barcelona – Inter Mediolan meczem o wszystko dla Blaugrany. O której transmisja online i w TV? Gdzie oglądać?

FC Barcelona i Inter Mediolan w ostatnim czasie nie radziły sobie najlepiej, dlatego paradoksalnie ich mecz zapowiada się bardzo interesująco. Zwłaszcza że może to być spotkanie typu „być albo nie być” dla Dumy Katalonii w Lidze Mistrzów.

FC Barcelona i Inter Mediolan nie są w najwyższej formie

Jak dotąd bowiem podopieczni Xaviego Hernandeza nie dawali rady w starciach z rywalami z wysokiej półki europejskiej. Najpierw przegrali 0:2 z Bayernem Monachium, a przed tygodniem 0:1 właśnie z ekipą Nerazzurrich. Udało im się zatriumfować tylko z Viktorią Pilzno, w związku z czym po trzech spotkaniach mają zaledwie trzy punkty na koncie i wizję możliwego „spadku” do Ligi Europy na koniec fazy grupowej.

Forma strzelecka Blaugrany od pewnego czasu pozostawia wiele do życzenia. Nawet jeśli Katalończycy tworzą sobie okazje do zdobywania bramek, to w większości je marnują. Do tego jeśli rywal ustawi się głęboko w defensywie, nie mają pomysłu na sforsowanie defensywy rywali. W takich warunkach słabo radzą sobie nie tylko Ousmane Dembele, Raphinha czy Ansu Fati, ale też Robert Lewandowski.

Po drugiej stronie barykady nastroje też do niedawna były minorowe. Nieco poprawiło je zwycięstwa z Barceloną w pierwszym spotkaniu tych ekip i z Sassuolo w Serie A, lecz Włosi nadal są dalecy od optymalnej dyspozycji. Niemniej trener Simone Inzaghi oddalił od siebie widmo zwolnienia, bo na początku października był tego bliski.

FC Barcelona – Inter Mediolan. O której mecz? Gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Spotkanie Barcelony z Interem zaplanowano na wieczór 12 października. Pierwszy gwizdek powinien wybrzmieć o godzinie 21:00 czasu polskiego. Mecz ten będzie można obejrzeć w kilku miejscach. Jeśli chodzi o telewizję – na kanałach takich jak Polsat Sport Premium 1, TVP 1 i TVP Sport. Online z kolei w serwisach polsatboxgo.pl oraz sport.tvp.pl.

