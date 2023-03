Poznaliśmy pary ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Przed nami wielkie hity

Liga Mistrzów wkracza w decydujące fazy i na polu do gry pozostało już tylko osiem najlepszych zespołów. Po raz pierwszy od 2006 roku mamy do czynienia z sytuacją, w której do ćwierćfinału tychże rozgrywek weszły aż trzy ekipy z Włoch: SSC Napoli, AC Milan i Inter. Poza nimi w losowaniu udział brali: Real Madryt, Manchester City, SL Benfica, Chelsea i Bayern Monachium.

Pary ćwierćfinałów Ligi Mistrzów

Dziś, tj. 17 marca o godz. 12:00 w Nyonie odbyło się losowanie par ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Tym samym dowiedzieliśmy się, że o półfinał zagrają ze sobą:

Real Madryt – Chelsea CF,

Inter – SL Benfica,

Manchester City – Bayern Monachium,

AC Milan – SSC Napoli.

Faworyci do zwycięstwa w Lidze Mistrzów

Piłka nożna rządzi się swoimi prawami i trudno wskazać jednoznacznego faworyta do triumfu w konkretnym meczu, a tym bardziej w całym turnieju. Kibice wybierają pomiędzy Bayernem Monachium, Manchesterem City i Realem Madryt, którzy w pięknym stylu pokonali swoich przeciwników na etapie 1/8 finału. Bawarczycy zwyciężyli 3:0 w dwumeczu z Paris Saint-Germain, Obywatele zmiażdżyli 8:1 RB Lipsk, a Królewscy pokonali 6:2 Liverpool.

Mnóstwo osób zwraca uwagę również na kapitalną formę SSC Napoli, które ma aż 18-punktową przewagę w tabeli Serie A nad drugim Interem, a w duecie Osimhen-Kvaratskhelia upatrują nadzieje na sukces w Lidze Mistrzów. Ekipa spod Wezuwiusza nie dała szans Eintrachtowi Frankfurt, pokonując ich 5:0. Prezentująca nie najlepszą dyspozycję w Premier League Chelsea wygrała 2:1 z Borussią Dortmund, jednak niewiele osób daje im szanse na sukces w kolejnych etapach. Najmniej w kontekście potencjalnych triumfatorów mówi się o AC Milanie, Interze i SL Benfice, jednak każda z tych ekip prezentuje znakomity futbol i nie wolno przekreślać ich szans.

