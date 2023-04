Chelsea – Real Madryt. Gdzie i o której godzinie oglądać dziś hit Ligi Mistrzów? Transmisja TV i online

Real Madryt podchodzi do pojedynku z Chelsea w znacznie lepszych nastrojach. Ekipa Carlo Ancelottiego nie tylko wygrała pierwszy pojedynek dwumeczu, ale też w międzyczasie w pięknym stylu pokonała w meczu wyjazdowym Cadiz 2:0. Gole w tym spotkaniu strzelali Nacho i Marco Asensio. Kibice The Blues nie mogą być usatysfakcjonowani z poczynań ich ulubieńców i powiedzą całkiem odwrotnie, ponieważ przegrali z Realem, ale też w międzyczasie z Brighton. Faworytami są Królewscy, ale póki piłka w grze, wszystko jest możliwe.

Chelsea ma okazję na zażegnanie kryzysu

Podopieczni Franka Lamparda mają przed sobą prawdopodobnie najważniejszy mecz sezonu. Kampania 2022/23 jest dla kibiców ekipy ze Stamford Bridge prawdziwym koszmarem, ponieważ w tabeli Premier League The Blues zajmują dopiero 11. lokatę i na tę chwilę bliżej im do strefy spadkowej niż do liderującego Arsenalu. Liga Mistrzów pozostaje zatem jedynym argumentem, by móc powiedzieć, iż ten sezon nie został spisany całkowicie na straty.

Jednak żeby tego dokonać najpierw muszą pokonać obecnego mistrza klubowej piłki Europy, klubowego mistrza świata oraz Hiszpanii, czyli Real Madryt. Co więcej, muszą strzelić minimum trzy gole, nie tracąc żadnego. Drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego również ma wiele do udowodnienia, gdyż La Ligę mają w zasadzie przegraną, ale do zdobycia zostaje jeszcze Liga Mistrzów i Puchar Króla. Optymizmu kibicom Los Blancos dodaje fakt, iż poza Ferlandem Mendym wszyscy zawodnicy są do dyspozycji Carletto. Zapowiada się znakomity wieczór w Londynie.

Chelsea – Real Madryt. Gdzie i o której oglądać transmisję TV i online?

Mecz Chelsea – Real Madryt będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 2 oraz online w platformie Polsat Box Go. Start spotkania o godz. 21:00.

