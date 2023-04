Robert Lewandowski pogrąża się w kryzysie. Tak źle nie było od prawie dekady

FC Barcelona jest liderem LaLiga, stawiając małe kroczki w stronę mistrzostwa Hiszpanii. Broniący tytułu Real Madryt traci do lidera ze stolicy Katalonii 11 punktów. Do końca sezonu ligowego pozostało dziewięć kolejek, więc trudno podejrzewać, żeby Królewscy zdołali doścignąć drużynę trenera Xaviego Hernandeza. Barca zaliczyła jednak w ostatnich tygodniach spory dołek formy, podobnie jest z Robertem Lewandowskim.

Ogromny kryzys strzelecki Roberta Lewandowskiego

Pomimo problemów „Lewego” ze strzelecką formą, Polak nadal znajduje się na czele klasyfikacji strzelców LaLiga. Lewandowski zdobył dotychczas 17 goli, dokładając do tego sześć asyst. Na drugim miejscu jest najlepszy snajper Realu Karim Benzema. Francuz ma w dorobku 14 trafień i trzy kluczowe podania przy trafieniach partnerów.

Lewandowski miał piorunujące wejście do drużyny z Katalonii. Pierwsze półrocze w barwach Barcy było dla RL9 tak dobre, że obecnie jest… beneficjentem tamtych popisów. Gdyby wziąć pod uwagę tylko rok 2023, Lewandowski w głównej mierze zalicza przeciętne mecze, najczęściej kończone zerowym dorobkiem strzeleckim.

Wojciech Górski, dziennikarz Interii oraz Viaplay na Twitterze opublikował informację, że obecna forma Lewandowskiego – pod względem regularności zdobywanych goli – jest najgorsza od prawie dziesięciu lat.

„Gole tylko w 3 z 13 ostatnich ligowych meczów to najgorsza seria Roberta Lewandowskiego od blisko dekady. Po raz ostatni taka passa miała miejsce w czasach BVB: od końcówki września 2013 do końca stycznia 2014. Z tą różnicą, że wtedy był to hat-trick i 2 dublety. Teraz – 4 gole” – napisał Górski.

Lewandowski przełamie się w meczu z Atletico Madryt?

Problemy Lewandowskiego są widoczne gołym okiem. Polak w 2023 roku wystąpił we wszystkich rozgrywkach w 17 meczach Barcelony. „Lewy” trafiał do siatki w siedmiu z nich. Spoglądając tylko na ostatnie dziesięć pojedynków Dumy Katalonii, Lewandowski strzelał tylko w trzech meczach. A na gola Polak czeka od 1 kwietnia, kiedy zdobył dublet w starciu z… ostatnim w tabeli LaLiga Elche. Do smutnej listy należy również dopisać dwa mecze Lewandowskiego w barwach reprezentacji Polski, w których ani w Pradze, ani na PGE Narodowym, kapitan Biało-Czerwonych nie wpisał się na listę strzelców.

Barcelonę w najbliższym czasie czeka kilka trudnych pojedynków. Najbliższe starcie lidera LaLiga to walka o punkty z Atletico Madryt. Hitowy mecz LaLiga zaplanowany jest na najbliższą niedzielę (tj. 23 kwietnia) o godzinie 16:15. Przełamanie Lewandowskiego w takim pojedynku może odwrócić kartę dla Polaka na ostatniej prostej sezonu.

