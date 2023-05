Wielki mecz bramkarzy Milanu i Interu. Dopiero w końcówce padł decydujący gol

22:53 Zachęcamy do prześledzenia pomeczowego podsumowania tego spotkania.



Poznaliśmy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. Lautaro Martinez dobił AC Milan 22:51 Dziękujemy za śledzenie tej relacji na żywo. 92. min. Ławka rezerwowych Interu Mediolan już świętuje. 91. min. Koniec! Inter pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. To Nerazzurri mogą spokojnie czekać na zwycięzcę meczu Manchester City – Real Madryt. 90. min. Sędzia doliczył trzy minuty. 89. min. Maik Maignan zagrywa długie piłki pod pole karne Interu. AC Milan nie ma pomysłu, jak się przebić. 88. min. Kapitelne podanie Tonaliego do Calabrii. Kapitan Milanu próbował dośrodkować, ale piłka nie przeszła nawet pierwszego obrońcy. 87. min. Piłkarze Stefano Pioliego nie mają pomysłu jak dostać się w pole karne Onany. 86. min. AC Milan konstruuje atak pozycyjny, ale świetnie broni się Inter mimo prowadzenia. 85. min. Schodzą Barella i Martinez, a w ich miejsce Correa i Gagliardini. 84. min. Standing ovation dla Lautaro Martineza. 82. min. Za dyskusje Tomori i Lautaro Martinez również zostali ukarani żółtymi kartkami. 81. min. Zanueszabue po faulu Rade Krunicia na Calhanoglu. Piłkarz Rossonerich ukarany żółtą kartką. 79. min. Sandro Tonali również obejrzał żółtą kartkę. 78. min. Nicolo Barella ukarany żółtą kartką! 77. min. Pioli reaguje. Z boiska schodzą Messias i Diaz, a w ich miejsce wchodzą Saelemakers i Origi. 74. min. Całą okazję wypracował Romelu Lukaku, który świetnie zagrał na wolne pole do Argentyńczyka. Maik Maignan nie dał rady obronić tej okazji. 73. min.1:0 Gol! Lautaro Martinez pokonał Maika Maignana. 72. min. Proste błędy Milanu. Finał w Stambule się oddala. 71. min. Acerbi leży na murawie. Potrzebuje pomocy. 70. min. Lukaku spróbował indywidualnej akcji, ale Tomori go zatrzymał. 69. min. Acerbi spróbował z dystansu. Piłka w rękach Maignana. 68. min. Rafael Leao zatańczył przed Acerbim, ale ten po profesorsku „wyczyścił” tę sytuację. Nie będzie nawet rzutu rożnego. 67. min. Milan uderza głową w mur. Od początku drugiej połowy nic nie działo się pod bramką Onany. 66. min. Podwójna zmiana w Interze. Schodzą Dzeko i Dimarco. Wchodzą Lukaku i Gosens. 65. min. Kiksy Dimarco i Calabrii. Ostatecznie aut dla Milanu. 64. min. Thiaw jednak musi zejść z boiska. W jego miejsce Kalulu. 63. min. Darmian leży na murawie po starciu z Leao. 62. min. Thiaw leży na murawie. Ma problemy z kolanem. 61. min. Messias dośrodkował za głęboko. 60. min. Ten mecz ogląda na żywo 75 567 kibiców. 59. min. Dimarco przerwał dobrze zapowiadający się kontratak. 57. min. Rafael Leao padł w polu karnym. Gwizdek sędziego milczy. 56. min. Thiaw otrzymał żółtą kartkę za faul taktyczny. 54. min. Kolejny faul, tym razem Messias powalił Calhanoglu. Sędzia wciąż nie sięga po kartki. 52. min. Dwójkowa akcja Interu. Sędzia przerwał ją za brzydki faul Acerbiego na Tonalim 51. min. Trzech piłkarzy leży na murawie. Brzydki fragment gry. 50. min. Nieudana wrzutka Messiasa. Nikt nie przeciął tej piłki. 48. min. Inter konstruuje atak pozycyjny. 47. min. Dimarco uderzył na bramkę Maignana, ale został zablokowany. 46. min. Druga połowa rozpoczęta. AC Milan przy piłce. 22:02 Piłkarze wychodzą na boisko! Koniec. Do przerwy nie oglądaliśmy bramek. Czy AC Milan da radę jeszcze odmienić losy tego spotkania? O tym przekonamy się za piętnaście minut. 47. min. Faul Darmiana na Tonalim. Milan rozpocznie od rzutu wolnego. 46. min. Sędzia doliczył 3 min. 45. min. Brahim Diaz spróbował z powietrza. Piłka trafiła w obrońcę. 44. min. Ormianin próbował rozchodzić ból, ale się nie udało. Zmienia go Marcelo Brozović. 42. min. Mkhitaryan leży na murawie i potrzebuje pomocy medycznej. Najprawdopodobniej za chwilę zostanie zmieniony. 41. min. Tym razem ze skraju pola karnego swojej szansy poszukał Lautaro. Piłka prawie musnęła poprzeczkę. 39. min. Maik Maignana znów popisał się świetną interwencją. Bardzo silne dośrodkowanie Calhanoglu przedłużył Dzeko. Francuz ma świetny refleks. 38. min. Rafael Leao w końcu pokazał próbkę swoich możliwości. Z łatwością minął i okiwał defensywę Interu. Piłka minimalnie minęła zewnętrzną część słupka bramki Onany. 37. min. Kolejny Faul. To już 10. piłkarza Milanu. Inter faulował tylko 3 razy mniej. 36. min. Messias dośrodkowuje do Giroud, ale znów obrońca był lepszy. Tym razem piłkę wybił Acerbi. 35. min. Milan nie może się przebić przez defensywę Interu. Wciąż potrzebują dwóch bramek do dogrywki. 34. min. Gra wznowiona. AC Milan zaczął od ataku pozycyjnego. 32. min. Dumfries leży na boisku. Potrzebna jest pomoc medyczna. 30. min. Do tej pory tylko jeden celny strzał Milanu. Inter jeszcze bez próby w światło bramki Maignana. 29. min. Rzut rożny dla Interu. Dobrze piąstkuje Maignan. 28. min. Piłkarze Interu szukają swoich szans długimi prostopadłymi podaniami. Na razie to nie wychodzi. 26. min. Dumfries przedarł się prawym skrzydłem i wbiegł w pole karne. Holender szukał dogrania do Lautaro, ale jeden z obrońców przerwał tę akcję. 25. min. Znów gra się zaostrzyła. Tym razem na murawie leży Dimarco. 24. min. Ofiarna interwencja Theo Hernadneza zapobiegła utracie bramki. Odbita futbolówka trafiła pod nogi Mkhytariana, który uderzył bardzo niecelnie 22. min. Tym razem akcja w drugą stronę. Messias ścigał się z jednym z obrońców, ale tym razem przegrał ten pojedynek. 21. min. Kontratak Interu zatrzymany faulem na Lautaro. 20. min. Tym razem Milan konstruuje atak lewą stroną. 18. min. Brahim Diaz padł przed polem karnym, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia. 17. min. Teraz gra się trochę uspokoiła. Piłkarze obu ekip już tak nie nacierają na siebie. 15. min. Piłkarze Interu szybko ruszyli z kolejną akcją. Tym razem świetną interwencją popisał się Maignan! 13. min. Gra przerwana, Barella potrzebuje pomocy medycznej. Piłkarze Interu mają o to pretensje do sędziego. 12. min. Onana ratuje Inter! Tonali wbiegł w pole karne i zagrał piłkę wzdłuż pola karnego Interu. Do piłki dobiegł Brahim Diaz, ale Hiszpan nie wykończył tej akcji 11. min. Wrzutka na Giroud i błąd Onany. Na szczęście dla niego z tej akcji nie padł gol. 10. min. Nieudane dośrodkowanie Tonaliego, ale piłkę przejął Leao. 9. min. Milan atakuje prawym skrzydłem. 8. min. Tym razem Barella spróbował z dystansu. Ten strzał był bardzo nieudany. 6. min. AC Milan buduje atak pozycyjny. 5. min. Bomba Theo Hernandeza z trzydziestu metrów. Strzał był minimalnie niecelny, gdyby ta piłka poleciała w światło bramki, to Andre Onana byłby bez szans. 5. min. Dużo brzydkiej gry od początku. Tym razem Calhanoglu sfaulował Brahima Diaza. 4. min. Barella sfaulował Tonaliego. Gdyby nie to, to byłaby to świetna okazja dla Edina Dzeko 3. min. Prosty błąd Thiawa i aut dla Interu. 2. min. Tym razem faul na Calhanoglu i piłka już pod nogami piłkarzy Interu. 1. min. Dzeko faulował Hernandeza. Od bramki Milan. 1. min. Długa piłka na Dumfriesa i aut dla Interu na wysokości pola karnego Milanu. 1. min Sędzia otworzył to spotkanie. Piłkarze Interu Mediolan rozpoczęli od środka. 20:59 Sędzią tego spotkania jest Francuz Clement Turpin. 20:58 Czułe powitanie obu trenerów i czas na przywitanie się zawodników. 20:56 Pora na hymn Ligi Mistrzów. 20:55 Wychodzą! 20:53 Piłkarze już czekają w tunelu na wyjście. 20:47 Czy AC Milan odwróci losy tego spotkania? Przekonamy się za około 15 min.



Kibice tłumnie przybyli na San Siro

To oni mają odwrócić losy tego dwumeczu. Stefano Pioli zdecydował:



Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez, Junior Messias, Krunić, Tonali, Brahim Diaz, Rafael Leao, Giroud.



Skład Interu na rewanżowy mecz z AC Milan:

1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 50 Stankovic, 77 Brozovic, 90 Lukaku.



twitter.com 17:00 Po pierwszym meczu Inter Mediolan prowadzi z AC Milan 2:0. Rewanż będzie można obejrzeć o godz. 21:00 na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz online na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia tej relacji na żywo. Po meczu na stronie sport.wprost.pl przeczytacie sprawozdanie z tego, co się stało.

Po pierwszym półfinale bliżej awansu do finału Ligi Mistrzów jest Inter Mediolan, który pokonał AC Milan 2:0. Nerazzurri od początku tego spotkania przeważali i byli pod każdym względem lepsi od lokalnego rywala.

Agresywna postawa od początku meczu poskutkowała szybkim wyjściem na dwubramkowe prowadzenie za sprawą Edina Dzeko i Henrika Mchitarjana. W pierwszych 30. minutach mogło być już nawet 4:0, ale najpierw Hakan Calhanoglu trafił w słupek po pięknym uderzeniu z dystansu, a następnie sędzia odwołał odgwizdany rzut karny na Lautaro Martinezie.

Problemy kadrowe Interu i Milanu

Żeby odwrócić losy półfinału, AC Milan musi zagrać zdecydowanie lepiej. Pozytywną informacją dla Stefano Pioliego jest fakt, że do składu po kontuzji powraca Rafael Leao, którego zabrakło w pierwszym meczu. Z drugiej jednak strony kontuzji w meczu nabawił się Ismael Bennacer, który na pewno nie zagra, tak samo jak kontuzjowany Zlatan Ibrahimović.

Nie wiadomo, czy w tym spotkaniu wystąpi Florenzi Krunić i Messias, którzy mają drobne problemy mięśniowe, czy z kolanem. Jeśli chodzi o absencje w składzie Interu Mediolan, to na pewno w tym meczu nie zobaczymy Dalberta i Milana Skrinia. Nie wiadomo, czy wykuruje się Joaquin Correa.

Droga Interu i Milanu do półfinału Ligi Mistrzów

W fazie grupowej tegorocznej edycji Ligi Mistrzów trochę łatwiejszą przeprawę mieli piłkarze AC Milan, którzy w grupie E zajęli drugie miejsce za Chelsea, a przed Red Bullem Salzburg i Dinamem Zagrzeb.

Z kolei Inter Mediolan w grupie C mierzył się z Bayernem Monachium, FC Barceloną i Viktorią Pilzno. Podopieczni Simone Inzaghiego – podobnie jak lokalni rywale – zajęli drugie miejsce za Die Roten a przed Blaugraną i czeską Viktorią.

W 1/8 finału AC Milan wygrał w dwumeczu z Tottenhamem Hotspur 1:0, a w ćwierćfinale z rewelacyjnym w tym sezonie SSC Napoli (2:1). Z kolei Inter po drodze mierzył się z dwoma portugalskimi gigantami – FC Porto (1:0 w dwumeczu) i SL Benfiką (5:3 w dwumeczu).

