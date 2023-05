Zbigniew Boniek docenił wyczyn Szymona Marciniaka. Zaskakujące słowa wiceprezesa UEFA

Szymon Marciniak został wybrany na głównego sędziego finału Ligi Mistrzów. To ogromne osiągnięcie polskiego arbitra, który już w tym sezonie sędziował najważniejszy mecz w futbolu – finał mundialu w Katarze. Ponadto polski skład sędziowski był rozjemcą w meczu półfinałowym pomiędzy Manchesterem City a Realem Madryt. Obywatele zdemolowali Real Madryt 4:0, a jego decyzje nie były kwestionowane.

Zbigniew Boniek: Nigdy nie musiałem nikogo lansować

Szymon Marciniak jest bez wątpienia najlepszym polskim sędzią i na naszych oczach pisze historię. Jedną z osób, która zdecydowanie wspierała arbitra w karierze był prezes PZPN Zbigniew Boniek. W wywiadzie dla Polsatu Sport wiceprezes UEFA na stwierdzenie, że na początku swojej kadencji w polskiej federacji piłkarskiej „lansował naszego najlepszego arbitra na salonach światowego futbolu” odparł, że nigdy nie musiał tego robić.

– Myśmy wówczas wykonali gigantyczną pracę, jeśli chodzi o poprawę wizerunku polskiej piłki, poprawiliśmy także prace i jej odbiór polskich sędziów – dodał.

Zbigniew Boniek: Marciniak zrobił krok do przodu; zawsze był utalentowany

Honorowy prezes PZPN przyznał, że arbitrzy przeszli wówczas gruntowną przemianę pod względem przygotowania, fizyczności, wyglądu itd. – Szymon Marciniak był naszym sędzią topowym, ale ja pamiętam Szymona, który kilka lat temu na naszych stadionach był obrażany. Krzyczano „Szymon, co? Ty…” i tym podobne niewybredne wypowiedzi. Marciniak zrobił krok do przodu. Według mnie zmienił się nieprawdopodobnie – kontynuował.

– Zmiana, jaką w ostatnim czasie przeszedł Szymon wyszła mu zdecydowanie na korzyść. Utalentowany był zawsze – podkreślił.

Zdaniem Zbigniewa Bońka Szymon Marciniak wykorzystał szansę, jaką mu stworzono w ostatnich 18 miesiącach. – Gdy kiedyś Szymona napisze książkę, to wydaje mi się, że to będzie najważniejszy rozdział. Dlaczego tak się stało, co było powodem tej przemiany – zakończył.

