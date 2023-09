Po tym pytaniu Robert Lewandowski nie mógł powstrzymać śmiechu. „Pękła setka”

Wtorkowy wieczór był bardzo magiczny dla zawodników FC Barcelony, którzy pokonali 5:0 Royal Antwerp w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na listę strzelców wpisał się także Robert Lewandowski, który mógł skończyć to spotkanie z co najmniej jednym trafieniem więcej.

Historyczna bramka Roberta Lewandowskiego

Ostatecznie skończyło się tylko na jednym trafieniu, ale historycznym, bo to trafienie dla napastnika Blaugrany i reprezentacji Polski było setnym w karierze w europejskich pucharach. Po tym spotkaniu wyczyn kapitana BIało-Czerwonej kadry docenił prezes PZPN Cezary Kulesza, który zamieścił na Twitterze taki oto wpis:

„Robert Lewandowski wkroczył dziś do klubu zdobywców 100 bramek w europejskich pucharach. Elitarne grono i potwierdzenie światowej klasy!” – napisał.

Dziennikarz rozbroił Roberta Lewandowskiego

Po spotkaniu Robert Lewandowski udzielił wywiadu Bożydarowi Iwanowowi z Polsatu Sport. Dziennikarz rozbroił 35-latka, bo na początku rozmowy powiedział: Serdeczne gratulacje, bo pękła setka. W dobie różnych sytuacji może się to kojarzyć inaczej, ale w twoim przypadku jest to zupełnie inna sytuacja.

To jest oczywiste nawiązanie do sytuacji wokół PZPN i ostatnich wypowiedzi Cezarego Kuleszy. Po tych słowach kapitan reprezentacji Polski głośno się roześmiał i nie mógł przestać. Dopiero po chwili, jak się uspokoił, przeszedł do odpowiedzi na pytanie, czy spodziewał się, że taki wynik może nadejść.

– W trakcie meczu nie myślałem o tym. Na pewno jestem dumny, to piękna liczba, nigdy nie sądziłem, że strzelę 100 bramek w europejskich pucharach – stwierdził.

Robert Lewandowski nie wiedział nic nt. selekcjonera

W tym krótkim wywiadzie nie zabrakło pytania o nowego selekcjonera, którym ostatecznie został Michał Probierz. Więcej informacji dostaniemy na konferencji prasowej PZPN w środę 20 września o godz. 12:00. – Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, jakie są opcje, czy trener został wybrany, czy nie – wyznał zaraz po meczu.

„Lewy” był także dopytywany o ewentualną współpracę z Michałem Probierzem, który był uznawany za faworyta niemal od samego początku. – Z mojej strony będę próbował pomóc, jeśli będę mógł i to dla mnie jest najważniejsze – zakończył.

Co ciekawe, niedawno w wywiadzie dla TVP Sport Cezary Kulesza wyznał, że porozmawia z Robertem Lewandowskim, jak będzie coś wiadomo. – Nie rozmawiałem ani z nim, ani z pozostałymi zawodnikami. Roberta na pewno jednak, jako kapitana, poinformuję, jak już uzyskamy ścisłe grono kandydatów, albo gdy selekcjoner zostanie wybrany – mówił jakiś czas temu prezes PZPN.

