Władze Polsatu straciły cierpliwość. Znany dziennikarz odsunięty od komentowania

Nie ulega wątpliwości, że Marcin Feddek największą popularność zyskał za czasów prowadzenia reprezentacji Polski przez trenera Adama Nawałkę. Dziennikarz Polsatu Sport był blisko najważniejszej drużyny piłkarskiej w kraju. Lata minęły, a Feddek teraz już w nieco innej roli przy meczach reprezentacyjnych, niezmiennie komentuje mecze piłkarskie. A raczej komentował, bo władze Polsatu Sportu dały mu trochę „wolnego”.

Media: Marcin Feddek odsunięty od komentowania meczów

Trudno jest jakkolwiek w logiczny sposób wyjaśnić, nawet w formie cytatu, co chciał osiągnąć dziennikarz, umieszczając takie porównanie w trakcie swojego komentarza. Pod koniec listopada, w trakcie meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Galatasaray a Manchesterem United, Feddek nawiązał do… porażenia mózgowego.

„Wracając do tej defensywy – znalazłem takie komentarze, opinie, że w tym sezonie zespół Manchesteru to gra w zasadzie, jak to ładnie ktoś ujął, w obronie ławką i trybunami, a cały atak ma porażenie mózgowe. Jeden z kibiców w ten sposób opisał sytuację, jaka działa się w ostatnich tygodniach” – cytując słowa dziennikarza z dostępnych w mediach społecznościowych nagrań.

W przypadku Feddka nie była to zresztą jedyna „wpadka”. Głośnym echem obiła się również kwestia tzw. „Gucci sruczi…” w odniesieniu do słynnej marki, oczywiście również w trakcie komentowania meczu Ligi Mistrzów na sportowych antenach Polsatu. Cóż, jeśli akurat był to kanał Polsat Sport Premium, to ten komentarz dziennikarza z pewnością do takich kategorii się nie zaliczał.

Feddek, zdaniem Pawła Paczula z Weszło, odpocznie od komentowania przynajmniej do końca 2023 roku.

Ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów

Na wtorek i środę (12-13 grudnia) zaplanowano decydujące rozstrzygnięcia, w pierwszej części tegorocznych rozgrywek Champions League. We wtorkowym „klasyku” Ligi Mistrzów Manchester United zagra z Bayernem Monachium. Pojedynek odbędzie się w Anglii na Old Trafford.

Mistrzowie Niemiec mają już zapewniony awans do fazy pucharowej LM. United o swoje miejsce będą musieli powalczyć, tylko wygrana utrzymuje ich w grze. Anglicy dodatkowo są uzależnieni od rezultatu w drugim starciu w grupie A, gdzie Galatasaray zagra na wyjeździe z FC Kopenhagą. Jeśli którykolwiek z zespołów wygra mecz w Danii, United nawet w przypadku wygranej nie awansują do dalszej części rozgrywek.

