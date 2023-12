AC Milan odwrócił losy meczu z Newcastle. Kapitalne widowisko

Milanowi i Newcastle tylko zwycięstwo da jakąkolwiek szansę na wyjście z grupy. Przed tym spotkaniem oba zespołu miały na swoim koncie po pięć „oczek”. Paryżanie zgromadzili dwa pkt więcej, więc ich mecz z wicemistrzami Niemiec również są ważne w kontekście dalszej gry w Champions League.

Liga Mistrzów: Kapitalna bramka Joelintona

Forma obu zespołów nie była najlepsza, bo jeśli chodzi o Newcastle, to podchodzi do tego spotkania po dwóch porażkach z Evertonem (0:3) i Tottenhamem (1:4). Z kolei AC Milan uległ 2:3 z Atalantą. Na korzyść Anglików będzie działał fakt, że podopieczni Stefano Pioliego zdobyli do tej pory najmniej bramek w Lidze Mistrzów.

Już po pierwszym gwizdku sędziego było widać, jak ważne jest to spotkanie dla obu drużyn. Od pierwszych minut oglądaliśmy dużo agresji, fauli i nieczystej gry. W 20. minucie bliscy zdobycia bramki byli gospodarze. Muguel Almiron dostał idealne podanie w pole karne od Joelintona. Paragwajczyk minął Maika Maignana i oddał strzał do pustej bramki. Kapitalną interwencją popisał się Tomori, którego wślizg na linii bramkowej uchroniła AC Milan od straty gola. Cztery minuty odpowiedzieć na tę akcję spróbowali Rossoneri. Podopieczni Stefano Pioliego ruszyli z kontratakiem. Rafael Leao otrzymał kapitalne podanie na lewe skrzydło, który spróbował finezyjnym podaniem pokonać Dubravkę. Nie nadał jej właściwej rotacji i futbolówka poleciała poza pole gry.

W 32. drugiej minucie prowadzenie objęło Newcastle. Bramkę zdobył Joelinton, którego błysk geniuszu sprawił, że Maik Maignan musiał wyciągać piłkę z siatki. Brazylijczyk dostał piłkę na skraju pola karnego. Pomocnik kapitalnym przyjęciem podbił sobie futbolówkę i uderzył ją z półwoleja w stronę dalszego słupka. To zachowanie po otrzymaniu podania było o tyle kluczowe, bo mógł oddać strzał ponad interweniującymi na wślizgu defensorami AC Milan.

AC Milan wrócił do gry w drugiej połowie

W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. To piłkarze Newcastle dominowali nad AC Milan w prawie każdym aspekcie. W 60. minucie z indywidualną akcją ruszył Rafael Leao. Portugalczyk posłał dośrodkowanie w pole karne. Piłka znalazła Tomoriego, który skiksował, ale futbolówka trafiła pod nogi Giroud, który dograł na trzeci metr do Pulisicia, a ten z najbliższej odległości nie mógł się pomylić.

Ten gol dał tlen Milanowi, który ponownie włączył się do gry o awans do play-off Ligi Mistrzów. W 79. minucie Rafael Leao mógł dać prowadzenie swojemu zespołowi. Livramento pomylił się, dzięki czemu Portugalczyk wyszedł sam na sam z Dubravką. Skrzydłowy trafił w słupek. Pięć minut później świeżo wprowadzeni Okafor i Chukwueze pozwolili Rossonerim wyjść na prowadzenie. Ten pierwszy zagrał prostopadle na skrzydło do swojego kolegi, który mierzonym strzałem pokonał słowackiego golkipera.

To zwycięstwo, przy jednoczesnym remisie 1:1 Borussii Dortmund z PSG sprawia, że na wiosnę Rossoneri zagrają w Lidze Europy.

