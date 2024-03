Kontrowersje po meczu sędziowanym przez Marciniaka. Ekspert nie ma wątpliwości

W środowy wieczór rozegrane zostały ostatnie rewanżowe mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. W jednym z nich Atletico podjęło u siebie Inter Mediolan. Po pierwszym starciu skromną, jednobramkową zaliczkę mieli Włosi, ale Hiszpanie nie zamierzali się poddać. Sędzią tego spotkania był Szymon Marciniak.

Kontrowersje w dogrywce meczu Atletico – Inter

Regulaminowy czas gry zakończył się wynikiem 2:1, po bramkach Dimarco oraz Griezmanna i Depaya, co oznaczało dogrywkę. Ostatecznie nie przyniosła ona rozstrzygnięcia, więc potrzebne były rzuty karne, w których lepsi okazali się zawodnicy Atletico Madryt.

Szymon Marciniak – jak zwykle – dobrze radził sobie w tym spotkaniu. Niestety skazą na tym meczu pozostanie sytuacja z pierwszej połowy dogrywki, kiedy to Marcus Thuram złapał za krocze Stefana Savicia. Defensor momentalnie runął na murawę, a polski arbiter nie wiedział, o co chodzi, bo nie widział całej tej sytuacji. Warto zaznaczyć, że VAR nie zdecydował się wezwać sędziego do monitora, więc to, co się stało, uszło na sucho Francuzowi.

Ekspert: W tej sytuacji zawinił VAR

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet Rafał Rostkowski przeanalizował tę sytuację. Zdaniem eksperta, trudno winić w tej sytuacji Szymona Marciniaka. – To było dosyć nieoczekiwane zdarzenie. Zawodnicy obu drużyn czekali na rozpoczęcie gry po wrzucie z autu i trudno było przewidzieć, że ktoś nagle zachowa się tak nieracjonalnie i po chamsku – stwierdził.

– Thuram zastosował chwyt poniżej pasa, za co należała się czerwona kartka, ale w tej sytuacji zawinił VAR, który powinien powiadomić Marciniaka, że doszło do takiej sytuacji. Trudno jest patrzeć jednocześnie na 22 zawodników, szczególnie że to się wydarzyło podczas przerwy w grze – podkreślił.

Rafał Rostkowski: Szymon Marciniak sędziował bardzo dobrze

Zdaniem eksperta Szymon Marciniak sędziował bardzo dobrze, mimo tego, że działo się dużo. – Można dyskutować nad jedną czy dwiema decyzjami, ale były to normalne sytuacje boiskowe, które zdarzają się niemal w każdym meczu – stwierdził.

Ostatecznie Inter Mediolan odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów, a w ćwierćfinale zameldowali się piłkarze Atletico Madryt. W drugim, rozgrywanym równocześnie spotkaniu Borussia Dortmund wyeliminowała PSV Eindhoven (3:1 w dwumeczu). Wcześniej do kolejnej fazy Champions League awansowali: Arsenal, Barcelona, PSG, Bayern Monachium, Manchester City i Real Madryt.

Losowanie 1/4 finału Ligi Mistrzów zaplanowano na piątek 15 marca. To wydarzenie odbędzie się w szwajcarskim Nyonie.

