Kontrowersyjna decyzja Borussii Dortmund. Finał Ligi Mistrzów z dużym niesmakiem

O czym dokładnie mowa? To konsekwencja umowy sponsorskiej podpisanej przez władze klubu z Dortmundu. BVB oficjalnie związało się z firmą Rheinmetall. Czyli wiodącym, niemieckim producentem broni.

Liga Mistrzów: Rheinmetall kontrowersyjnym sponsorem BVB

Rheinmetall to piąty co do wielkości producent broni w Europie. W ramach umowy podpisanej z BVB klub z Dortmundu otrzyma od firmy z Düsseldorfu 7-9 milionów euro rocznie. Co ciekawe, logo Rheinmetall nie pojawi się jednak na koszulkach Borussii. Miejscem ekspozycji będzie w głównej mierze Westfalenstadion, czyli stadion BVB.

Umowa sponsorska podpisana niedługo przed finałem LM wzbudza sporo kontrowersji. Przede wszystkim mowa o eksporcie broni, głównie przez zagraniczne spółki Rheinmetall. Przykładowo, jak informują dziennikarze Dw.com, niemiecki rząd zatwierdził niedawno dostawę amunicji produkcji sponsora BVB do Izraela na potrzeby wojny w Stefie Gazy. Choćby ten przykład wywołuje spore oburzenie wśród kibiców oraz ekspertów. Jednym z najbardziej znanych jest były reprezentant Anglii, obecnie dziennikarz, Gary Lineker.

– Pierwszy raz będę kibicował Realowi Madryt w finale Ligi Mistrzów – napisał krótko na portalu X słynący z ciętego języka i wyrazistych opinii Anglik.

Wydaje się, że to Real będzie ma przed meczem więcej argumentów sportowych, żeby powrócić na tron najlepszej drużyny w Europie. Królewscy wygrywali w Pucharze Europy łącznie aż 14 razy (ostatni raz w edycji 2021/22), przegrywając przy tym tylko trzy finały. Borussia była łącznie w dwóch finałach. BVB triumfowała w 1997 roku, a przegrała w 2013. W tym drugim przypadku mecz o trofeum odbywał się… właśnie na Wembley.

Polscy kibice mogą wspominać tamten pojedynek szczególnie ze względu na fakt, że o sile klubu z Dortmundu stanowił wówczas tzw. polskie trio. Mowa o Robercie Lewandowski, Jakubie Błaszczykowskim i Łukaszu Piszczku. Ostatecznie jednak górą był Bayern Monachium, który wygrał finał 2:1.

Real Madryt – Borussia Dortmund. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Finałowe starcie o miano najlepszej klubowej drużyny piłkarskiej w Europie w sezonie 2023/24 rozpocznie się o godzinie 21:00. Pojedynek Real Madryt – Borussia Dortmund w polskiej telewizji będzie transmitowany na antenach Polsatu Sport 1, Polsatu Sport Premium 1 oraz w otwartym Polsacie.

Internetowo fani futbolu odnajdą transmisję online np. poprzez Polsat Box Go.

