Robert Lewandowski na okładkach w Hiszpanii. Polak znalazł się w centrum uwagi

Przy okazji weekendu informowaliśmy, że Robert Lewandowski dobił do liczby stu meczów w barwach FC Barcelony. Polski napastnik nie udokumentował jednak swojego okrągłego jubileuszu golem, ale Barca efektownie aż 4:1 ograła na wyjeździe Gironę. Lewandowski w niedzielnym spotkaniu LaLiga dorzucił asystę.

Liga Mistrzów: „Lewy” blisko gola numer 100 w rozgrywkach!

Krajowe rozgrywki to jedno, przyszedł czas na najbardziej prestiżową klubową rywalizację w Europie, czyli Champions League. Barcelona pierwszy mecz rozegra w czwartek (tj. 19 września) na wyjeździe z AS Monaco. Dziennikarze „Mundo Deportivo” podłapali fakt, że Lewandowskiemu brakuje już tylko sześciu goli do wykręcenia równej setki bramek w historii swoich występów w Lidze Mistrzów. Polak ma 94 gole, które zdobywał dla Borussi Dortmund, Bayernu Monachium oraz Barcelony.

Sam RL9 na okładce pojawił się ze świeczkami symbolizującymi liczbę 100 i cytatem „Celuję w 100 goli”. Dodajmy, że lepszymi strzelcami od Polaka w historii LM są tylko Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Portugalczyk ma 141, a Argentyńczyk 129 trafień.

Polak pojawił się również na pierwszej stronie w dzienniku „Sport”. Tym razem Lewandowskiemu towarzyszy jednak trener Hansi Flick. Katalońskie media podkreślają, że niemiecki szkoleniowiec na patent na europejskie puchary. Jako trener Bayernu sięgnął po trofeum Champions League w sezonie 2019/20.

W finale klub z Monachium ograł Paris Saint-Germain (1:0), a napastnikiem niemieckiego teamu był Lewandowski. Jak zatem widać, ten duet dobrze wie, jak zdobywać wielkie rzeczy.

Mecz AS Monaco – FC Barcelona w czwartek o godziny 21:00.

Robert Lewandowski zachwyca w barwach FC Barcelony

Liczby wykręcane przez polskiego napastnika w Hiszpanii robią spore wrażenie. Lewandowski w 100 oficjalnych meczach dla Barcelony zdobył 63 gole. Do tego należy dołożyć 18 asyst. Barcelona wygrała z Polakiem w składzie 66 meczów, 13 spotkań zakończyło się remisami, było również 21 porażek.

W pierwszych czterech meczach nowego sezonu LaLiga polski napastnik cztery gole. Rozkładając trafienia Lewandowskiego na poszczególne rozgrywki, najwięcej zdobył ich w lidze hiszpańskiej, aż 46. Do tego osiem w Lidze Mistrzów, jednego w Lidze Europy UEFA i po cztery trafienia w Pucharze oraz Superpucharze Hiszpanii.

