Bartosz Kurek zdradził, z czym Memoriał Huberta Jerzego Wagnera mu się kojarzy. „Oczekiwanie i niepewność”

W czwartek 18 sierpnia reprezentacja Polski rozpocznie swoje zmagania w XIX Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Będzie to ostatni poważny sprawdzian przed zbliżającymi się mistrzostwami świata, których współgospodarzem będzie Polska.

Przed turniejem dziennikarze Polsatu Sport porozmawiali z Bartoszem Kurkiem i zapytali atakującego, czy pamięta, w ilu Memoriałach Huberta Jerzego Wagnera wystąpił. Na to pytanie kapitan Biało-Czerwonych zareagował śmiechem i odpowiedział, że nie.

To chyba dobrze, bo to świadczy o mojej długowieczności. Pamiętam tylko, że mój debiut był w Olsztynie na hali Urania – dodał.

Z czym Memoriał Huberta Jerzego Wagnera kojarzy się Bartoszowi Kurkowi?

Na pytanie o to, z czym kojarzy mu się ten turniej, Kurek stwierdził, że to jest zawsze ostatni sprawdzian Biało-Czerwonych przez największymi imprezami. – To też oczekiwanie i niepewność, jeżeli chodzi o to, co zaprezentujemy na boisku, a także czy zaprocentuje to na docelowej imprezie – dodał.

Na koniec reprezentant Polski wypowiedział się na temat stanu swojego zdrowia przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. – Wszystko jest dobrze i cieszę się, że przynajmniej do tej pory nie pojawiły się żadne problemy fizyczne, które przeszkadzałyby nam prezentować naszą najlepszą siatkówkę – zakończył.

Mistrzostwa świata w siatkówce rozpoczną się na przełomie sierpnia i września, a w roli gospodarzy czempionatu wystąpią dwa państwa – Polska i Słowenia. Arenami spotkań rozgrywanych w ramach turnieju staną się m.in. Gliwice i Katowice, gdzie zostaną rozegrane kluczowe spotkania turnieju.

