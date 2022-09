Trener USA pochwalił Polaków po meczu ćwierćfinałowym. Zdradził, jakie miał problemy przed mistrzostwami świata

Reprezentacja USA była jednym z faworytów do końcowego zwycięstwa na siatkarskich mistrzostwach świata rozgrywanych w Polsce i Słowenii. Niestety tak się zdarzyło, że już w ćwierćfinale Amerykanie trafili na Biało-Czerwonych i już w tej fazie czempionatu rozgrywany był „mały finał”.

Polska — USA. John Speraw: Polska ma potencjał do znacznie lepszej gry

Na szczęście dla podopiecznych Nikoli Grbicia, to Polacy ostatecznie triumfowali w tym meczu. Na temat tego spotkania tuż po jego zakończeniu wypowiedział się John Speraw, selekcjoner reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Według niego Polska ma potencjał do znacznie lepszej gry.

Polska reprezentacja jest bardzo dobrą drużyną i ma świetnych środkowych. Zmiany, które zostały wprowadzone na przyjęciu, również były dobrze przemyślane przez trenera – powiedział, cytowany przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

Problemy reprezentacji USA. „Christenson nie zagrał na 100 proc”.

Szkoleniowiec zdradził, że jego podopieczni na swojej drodze mieli wiele problemów, wymieniając m.in. niewiele okazji do wspólnych treningów. – Jestem zawiedziony, że nie awansowaliśmy do półfinału, ale dumy z zawodników, bo walczyli do końca. Nie byliśmy jednak w optymalnej formie. Micah Christenson nie zagrał w tym meczu na 100 proc. możliwości, bo jak wiadomo, nie jest w pełni zdrowy. Staraliśmy się, żeby mógł być naprawdę gotowy do tego meczu, ale do końca nam się to nie udało – kontynuował.

Do stanu zdrowia Christensona i jego postawy w czwartkowym meczu odniósł się także Nikola Grbić w najnowszym YouTubowym „Vlogu POD SIATKĄ”. Trener, będąc szczerym, przyznał, że gdyby rozgrywający USA był w pełni zdrowy, to nie wie, jak skończyłby się ten mecz.

Zmagał się z trudnościami, nie zagrywał, miał ten sam problem, co w starciu z Bułgarią. Nie mógł grać na swoim najwyższym poziomie – kontynuował.

Na koniec Nikola Grbić przyznał, iż nadal uważa, że „USA to jeden z najlepszych zespołów na świecie”. Mecz o finał siatkarskich mistrzostw świata Biało-Czerwoni rozegrają w sobotę 10 września, a naprzeciwko nich staną siatkarze z Brazylii.

