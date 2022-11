Prezydent FIFA wywołał burzę ws. wojny w Ukrainie. „Zróbcie to na czas trwania mundialu”

Wojna w Ukrainie trwa nieprzerwanie od 24 lutego i miała wpływ również na świat sportu. Mimo że reprezentacja i wszystkie kluby rosyjskie zostały wykluczone z międzynarodowej rywalizacji, nie wszyscy oficjele zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji. Jednym z nich był Gianni Infantino, który przez wiele miesięcy zachowywał się tak, jakby wypierał ze swojej świadomości inwazję Rosji na naszych południowo-wschodnich sąsiadów. Tymczasem na kilka dni przed rozpoczęciem mistrzostw świata prezydent FIFA wystosował kuriozalny apel.

Gianni Infantino apeluje o zawieszenie broni w wojnie na Ukrainie

Działaczowi od dawna zarzucano bierność w kwestii agresji kraju rządzonego przez Władimira Putina – którego Szwajcar de facto uważa za swojego przyjaciela. Z rąk Rosjanina otrzymał nawet Order Przyjaźni. W związku z powyższym Infantino zawsze unikał tematu wojny jak ognia.

Tuż przed starem mistrzostw świata postanowił jednak przemówić w tej sprawie podczas szczytu G2O odbywającego się na indonezyjskiej wyspie Bali. – Apeluję do was wszystkich, byście rozważyli tymczasowe zawieszenie broni na jeden miesiąc, na czas trwania mistrzostw świata. Lub o zrobienie czegokolwiek, co mogłoby doprowadzić do wznowienia dialogu jako pierwszego kroku, by przywrócić pokój – stwierdził Szwajcar.

– Jesteście światowymi liderami, więc macie możliwość wpływania na bieg historii. Piłka nożna i mistrzostwa świata mogą stanowić wyjątkową platformę dla przywrócenia jedności i pokoju na całym świecie – dodał Infantino. Wielu kibicom jego słowa nie przypadły do gustu, a wręcz zostały uznane za skandaliczne.

Czytaj też:

Angelo Henriquez ostrzega przed meczem Polska – Chile. Tego powinniśmy się spodziewaćCzytaj też:

Minister sportu i turystyki o usterce na PGE Narodowym. „Są dwie hipotezy”