Wołosz jak Lewandowski. Siatkarka w oryginalny sposób wspiera Polaków na mundialu

Przed meczem reprezentacji Polski z Meksykiem, który zainauguruje zmagania Biało-Czerwonych na mundialu w Katarze, w sieci pojawiło się krótkie nagranie z udziałem Joanny Wołosz. Kapitan siatkarskiej kadry narodowej pojawiła się na boisku, gdzie zaprezentowała swoje umiejętności piłkarskie.

Polska – Meksyk. Joanna Wołosz wspiera Biało-Czerwonych

Rozgrywająca najpierw żonglowała piłką, a następnie oddała kilka efektownych strzałów do bramki, umieszczając piłkę w siatce m.in. po uderzeniu półwolejem. Wołosz zaprezentowała również cieszynkę Roberta Lewandowskiego, co nie było przypadkowym wyborem. Siatkarka w ten sposób chciała zademonstrować wsparcie dla podopiecznych Czesława Michniewicza, co zresztą sama powiedziała na nagraniu.

Wołosz podkreśliła, że zwraca się do polskich piłkarzy w imieniu swoim oraz „polskiej siatkówki”. – Chciałabym życzyć wam powodzenia na mundialu w Katarze. Wiem, że nie będzie łatwo. Nas też skazywali na porażkę, a było dobrze – zaznaczyła, nawiązując do ostatniego występu polskich siatkarek na mistrzostwach świata. Przypomnijmy, zespół prowadzony przez Stefano Lavariniego dotarł aż do ćwierćfinału i był bliski pokonania Serbek w boju o półfinał, chociaż przed startem czempionatu mało kto dawał Polkom szanse na tak dobry wynik.

Kapitan Biało-Czerwonych podkreśliła, że życzy podopiecznym Michniewicza co najmniej takiego samego wyniku, jaki ona i jej koleżanki osiągnęły na mistrzostwach świata. – Życzę wam dobrych strzałów, celnych podań, mało spalonych i przede wszystkim zwycięstw. Trzymam za was kciuki i mam nadzieję, że wrócicie mega zadowoleni i dacie nam dużo radości. Do boju Polsko, powodzenia – podsumowała.

