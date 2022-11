Anna Lewandowska będzie wspierać męża podczas meczu Polska-Meksyk. Pokazała zdjęcia z Kataru

Mundialową rywalizację podopieczni Czesława Michniewicza rozpoczną od meczu z Meksykiem. W sobotę 26 listopada zmierzą się z reprezentacją Arabii Saudyjskiej. Na koniec fazy grupowej Biało-Czerwonych czeka starcie z Argentyną.

Mundial 2022. Anna Lewandowska w Katarze

Robert Lewandowski i inni kadrowicze mogą liczyć na wsparcie ze strony żony najlepszego polskiego piłkarza. Anna Lewandowska wybrała się do stolicy Kataru, aby z trybun Stadium 974 śledzić zmagania reprezentantów Polski. Na stadionie ma się także pojawić żona Kamila Glika – Marta.

W podróży do Dohy Annie Lewandowskiej towarzyszyła Dani ter Stegen, żona bramkarza FC Barcelona i reprezentacji Niemiec Marca-Andre ter Stegena. Trenerka zamieściła w sieci pierwsze zdjęcia z podróży. Na jej profilu na Instagramie pojawiła się fotografaia budynku, na którym widnieje ogromny baner z Robertem Lewandowskim. Na drugim kadrze pokazała oświetlony basen ozdobiony piłkami.

Anna Lewandowska pochwaliła się także wyjątkową stylizacją. Żona kapitana polskiej reprezentacji ma na sobie luźne czarne spodnie, białą koszulę oraz klapki i torebkę marki Hermes.

Gdzie oglądać mecz Polska – Meksyk?

Mecz Polska – Meksyk zostanie rozegrany we wtorek 22 listopada. Starcie Biało-Czerwonych z El Tri w drugim meczu grupy C zaplanowano na godz. 17:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na żywo w telewizji polskiej – TVP 1 i TVP Sport oraz w Internecie na stronie internetowej sport.tvp.pl. Podopiecznych Czesława Michniewicza będzie można oglądać również w aplikacji TVP Sport. Zapraszamy także do śledzenia relacji na Wprost.pl.

Czytaj też:

Ogromna sensacja w „polskiej grupie”. Argentyna uległa Arabii SaudyjskiejCzytaj też:

Ta statystyka przemawia za Meksykiem. Czy Polska dokona niemożliwego?