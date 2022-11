Ta statystyka przemawia za Meksykiem. Czy Polska dokona niemożliwego?

Reprezentacja Polski zmierzy się z Meksykiem w pierwszym meczu grupy C na mistrzostwach świata. Podopieczni Czesława Michniewicza będą chcieli pokonać swoich rywali i awansować do 1/8 finału mundialu. Będzie to bardzo trudne zadanie, tym bardziej że statystyki wyraźnie przemawiają za El Tri.

Reprezentacja Polski w piłce nożnej zmierzy się w meczu inauguracyjnym z Meksykiem. Eksperci uważają, że ten mecz może przesądzić o tym, kto awansuje z drugiego miejsca w grupie C, bo pierwsze miejsce ma być zarezerwowane dla Argentyny, która jest wskazywana do końcowego triumfu w tych rozgrywkach. Meksyk na poprzednich mundialach Nieznacznymi, ale jednak faworytami w tym spotkaniu są Meksykanie, którzy notują świetną passę na mistrzostwach świata. W momencie, kiedy Biało-Czerwoni na dziewięć ostatnich mundiali (od 1990 roku do 2022 roku), kwalifikowali się tylko cztery razy (2002, 2006, 2018 i 2022), to El Tri kwalifikowali się osiem razy, bo w 1990 roku zostali zdyskwalifikowani za wystawienie nieuprawnionych zawodników. Od 1994 roku Meksyk za każdym razem znajdował się w 1/8 finału mistrzostw świata, a z grupy na mundialu ostatni nie wyszedł z grupy w 1978 roku. W historii swoich awansów na mundial Meksyk świetnie rozpoczynał i kończył swoje mecze w fazie grupowej. Mistrzostwa świata. Świetna passa Meksyku Wyjątkiem potwierdzającym tę regułę jest pierwszy mecz Norwegia – Meksyk 1994 roku, kiedy El Tri przegrali 0:1 po bramce Kjetila Rekdala. Bądź co bądź Meksykanie wygrali wówczas grupę E wyprzedzając Włochów, którzy skończyli na trzecim miejscu i drugą Irlandię. Od 1998 roku reprezentacja Meksyku w pierwszych meczach zwyciężała pięć razy i remisowała raz, czyli jest dotychczas niepokonana. W sumie El Tri ma na swoim koncie sześć zwycięstw, trzy remisy i siedem porażek we wszystkich inauguracyjnych spotkaniach na mundialach. Na MŚ w Katarze 2022 reprezentacja Meksyku po raz dziewiąty rozegra swój pierwszy mecz z drużyną europejską. W przeszłości El Tri pokonywali Belgię, Chorwację i Niemcy, zremisowali z Francją i byłym Związkiem Radzieckim. Ponadto przegrali z Francją, Szwecją i Norwegią. Historia mundiali. Wyniki w pierwszych meczach Meksyku: Francja 1998 : Meksyk 3:1 Republika Korei;

