Przewidywane składy na mecz Polska – Meksyk. Jakim składem wyjdą El Tri?

Reprezentacja Polski rozegra we wtorek 22 listopada swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata w Katarze. Przy okazji będzie to inauguracyjny mecz na Stadionie 974 w Dosze. Mecz rozpocznie się o godz. 17:00 polskiego czasu.

Sędzią tego spotkania będzie Australijczyk Cristopher Beath, który w przeszłości gwizdał wiele ważnych spotkań, takich jak mecz o złoty medal na Olimpiadzie oraz finał Klubowych Mistrzostw Świata pomiędzy Chelsea a Palmeiras.

Kadra reprezentacji Meksyku i atuty Polaków

Obie reprezentacje mają sporo atutów i słabych stron. Jeśli chodzi o Meksyk, to zaskoczeniem jest obecność w kadrze Raula Jimeneza, który ma szansę pokazać się na mundialu pomimo jego braku formy w Wolves.

Największymi gwiazdami tej reprezentacji będzie m.in. Hirving Lozano, który jest w tym sezonie gwiazdą Napoli i jest jednym z ważnych elementów układanki Luciano Spalettiego w walce o upragnione Scudetto. Drugim ważnym elementem El Tri będzie Edson Alvarez, którym podczas letniego okienka transferowego interesowała się londyńska Chelsea.

Jeśli chodzi o reprezentację Polski, to tutaj nikt nie ma wątpliwości, że rywale będą musieli obawiać się napastnika FC Barcelony Roberta Lewandowskiego oraz Piotra Zielińskiego z Napoli. To bowiem od m.in. tych dwóch piłkarzy będzie zależeć sukces Biało-Czerwonych w Katarze.

Przewidywane składy

Meksyk:

Eksperci i dziennikarze „The Athletic” pokusili się o wytypowanie składów na wtorkowy mecz Meksyku z Polską. Brytyjczycy twierdzą, że El Tri wyjdą ustawieniem 1-4-3-3.

Meksyk (4-3-3): Ochoa, Kevi Alvarez, Moreno, Arteaga; Edson Alvarez, Guardado, Rodriguez; Lozano, Jimenez, Vega.

Ponadto mówi się, że w składzie Meksyku może pojawić się niespodzianka w postaci Luisa Chaveza, który miałby zająć miejsce Rodrigueza.

Polska:

Jeśli chodzi o reprezentację Polski, to „The Athletic” uważa, że Biało-Czerwoni zagrają wahadłami w formacji 1-3-5-2.

Polska (3-5-2): Szczęsny, Glik, Kiwior, Bednarek; Kasa, Krychowiak, Żurkowski, Zieliński, Zalewski; Szymański, Lewandowski.

Czesław Michniewicz może także ustawić reprezentację Polski, by ta grała na czterech obrońców, co oznaczałoby, że do Jakuba Kiwiora dołączyłby do środka obrony jeden z pary Glik – Bednarek. Ponadto Bartosz Bereszyński swoim ostatnim meczem z Chille udowodnił, że zasługuje na pierwszy skład nawet na lewej obronie.

Opinia eksperta

Polska i Meksyk występują w grupie C razem z Argentyną i Arabią Saudyjską. Faworytami do zwycięstwa nie tylko tej grupy, ale i całego mundialu są Albiceleste. W związku z tym eksperci typują, że Biało-Czerwoni i El Tri będą walczyć ze sobą o drugie miejsce w grupie.

Według „The Athletic” rywalizacja w tym spotkaniu będzie zacięta. – Meksyk lubi dominować w posiadaniu piłki, ale nie strzela wielu bramek. Polska jest dość zadowolona z posiadania piłki, a Robert Lewandowski na pewno będzie szukał swojej pierwszej bramki na Mistrzostwach Świata – powiedział Phil Hay, autor książek o Leeds i Marcelo Bielsie.

– Jedną rzeczą, w której Meksyk ma przewagę nad Polską, jest mundialowa historia wychodzenia z grup. Nie zdziwcie się, jeśli ten mecz zakończy się remisem – podkreślił.

