Gwiazdy w reprezentacji Meksyku. To na nich powinni uważać reprezentanci Polski

Reprezentacja Meksyku podczas siedmiu ostatnich mundiali za każdym razem kończyła rywalizację na 1/8 finału, a kibice reprezentacji prowadzonej obecnie przez Gerardo Martino mają nadzieję, że tym razem ich ulubieńcy zdołają zakwalifikować się do ćwierćfinału. Zadanie nie będzie łatwe, tym bardziej że Meksykanie najpierw muszą awansować z grupy, w której przyjdzie im rywalizować z Polską, Argentyną i Arabią Saudyjską.

Kadra El Tri zmaga się z problemami, które przed pierwszym meczem fazy grupowej z pewnością nie zmartwią fanów reprezentacji Polski. Martino krytykowany jest za podejmowane decyzje personalne, a kontuzje gwiazd stawiają pod znakiem zapytania potencjał osobowy drużyny. Porażka ze Szwecją przed wylotem do Kataru mogła z kolei osłabić morale zespołu, dla którego starcie z Biało-Czerwonymi może okazać się kluczowe w walce o awans do fazy pucharowej.

Trener jedną z gwiazd Meksyku

Reprezentacji Meksyku nie należy jednak lekceważyć, tym bardziej że prowadzi ją ceniony i doświadczony trener. Gerardo Martino pracował m.in. z FC Barceloną, z którą w 2013 roku wywalczył Superpuchar Hiszpanii. 60-latek zna także smak występów na wielkich turniejach – w 2010 roku doprowadził Paragwaj aż do ćwierćfinału mistrzostw świata, a z Argentyną dwukrotnie grał w finale Copa America.

Martino jest jednak od dłuższego czasu krytykowany za podejmowane decyzje, a jednym z zarzutów podnoszonych przeciwko szkoleniowcowi jest ten dotyczący stawiania na znanych mu doskonale zawodników. Nie są to zarzuty bezpodstawne, bo Meksyk wysłał na mundial jedną z najstarszych drużyn, w której praktycznie nie ma miejsca dla młodych piłkarzy.

Tych reprezentantów Meksyku można się obawiać

Jednym z atutów reprezentacji Meksyku jest środek pola, a szkoleniowiec często korzysta z usług doświadczonych: Andrewsa Guardado z Realu Betis oraz Hectora Herrery z Houston Dynamo. Jedną z gwiazd jest również Edson Alvarez z Ajaksu Amsterdam, o którym Czesław Michniewicz wspomniał podczas konferencji prasowej przed meczem z Chile, gdy zapytano go o gwiazdy kadry prowadzonej przez Martino.

Selekcjoner Polaków zwrócił uwagę również na drugiego Meksykanina grającego w Ajaksie, czyli Jorge Sancheza, który gra na pozycji prawego obrońcy. Szkoleniowiec Biało-Czerwonych wspomniał także o Hirvingu Lozano, czyli klubowym koledze Piotra Zielińskiego. Napastnik Napoli w 14 meczach bieżącego sezonu Serie A wprawdzie strzelił tylko trzy bramki i odnotował trzy asysty, ale i tak jest zawodnikiem, którego mogą obawiać się polscy defensorzy.

Kibice reprezentacji Meksyku duże nadzieje wiązali z występem Raula Jimeneza, który na co dzień gra w Wolverhampton Wanderers. 31-letni napastnik wprawdzie znalazł się w kadrze na mundial, ale dopiero wraca do pełnej dyspozycji po kontuzji pachwiny i jego występ w meczu z Polską stoi pod znakiem zapytania. Jimenez pojawił się na boisku w drugiej połowie sparingu ze Szwecją, ale nie odmienił losów przegranego przez jego drużynę spotkania, a w jego grze widoczny był brak rytmu meczowego.

Młodość i doświadczenie

Kadra prowadzona przez Martino jest dość zaawansowana wiekowo i doświadczona, ale od czasu do czasu do zespołu przebijają się młodzi zawodnicy. Jednym z nich jest Alexis Vega z CD Guadalajara, który wyrasta na jedną z gwiazd ligi meksykańskiej, a dziennikarze wieszczą mu transfer do europejskiego klubu. 24-letni skrzydłowy znany jest ze swojej mobilności, a strzelonym golem w sparingu ze Szwecją potwierdził, że potrafi wykańczać akcje indywidualne.

Meksyk ma w swoich szeregach także zawodników, którzy swoim doświadczeniem i ograniem wprowadzają spokój w grę drużyny. Jednym z nich jest Guillermo Ochoa, który w kadrze narodowej gra od 2005 roku. Mistrzostwa świata w Katarze będą jego piątymi w karierze, a znany z efektownych parad na linii 37-latek już w przeszłości udowadniał, że w spotkaniach mundialowych czuje się jak ryba w wodzie.

Do historii przeszły jego interwencje w zremisowanym starciu z Brazylią w 2014 roku czy świetna postawa w meczu z Niemcami podczas ostatniego czempionatu. Fanom reprezentacji Polski pozostaje wierzyć, że tym razem Ochoa nie stanie na wysokości zadania, a po pierwszym meczu fazy grupowej więcej niż o jego popisach między słupkami będzie mówiło się o wysokiej skuteczności Roberta Lewandowskiego i spółki.

Mundial 2022. Kadra reprezentacji Meksyku

Bramkarze: Guillermo Ochoa (CF America), Alfredo Talavera (FC Juarez), Rodolfo Cota (Club Leon).

Obrońcy: Jorge Sanchez (Ajax Amsterdam), Kevin Alvarez (CF Pachuca), Nestor Araujo (CF America), Johan Vasquez (US Cremonese), Hector Moreno (CF Monterrey), Cesar Montes (CF Monterrey), Gerardo Arteaga (KRC Genk), Jesus Gallardo (CF Monterrey).

Pomocnicy: Andres Guardado (Real Betis), Hector Herrera (Houston Dynamo), Charly Rodriguez (Cruz Azul), Erick Gutierrez (PSV Eindhoven), Luis Chavez (CF Pachuca), Edson Alvarez (Ajax Amsterdam), Orbelin Pineda (AEK Ateny), Luis Romo (CF Monterrey).

Napastnicy: Alexis Vega (CD Guadalajara), Hirving Lozano (SSC Napoli), Raul Jimenez (Wolverhampton Wanderers), Roberto Alvarado (CD Guadalajara), Uriel Antuna (Cruz Azul), Henry Martin (CF America), Rogelio Funes Mori (CF Monterrey).

