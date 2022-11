Niemiecka legenda bezlitosna dla Polaków: Jak chcecie wygrać, skoro nawet nie próbujecie?

Lothar Matthaeus jest jednym z tych komentatorów, którzy najbardziej zawiedli się na występie reprezentacji Polski na mundialu w Katarze. Przyznał, że liczył na zdecydowanie więcej, jeśli chodzi o drużynę z Robertem Lewandowskim w składzie. Jego zdaniem błędem było przesadnie defensywne nastawienie Biało-Czerwonych. – Dziwię się, że tak na dobrą sprawę nawet nie próbowaliście zaatakować odważniej, przecież Meksyk nie jest światową potęgą. Rozmawiałem z wieloma polskimi działaczami na trybunie i byli po prostu rozczarowani grą reprezentacji Polski – ujawnił.

Polska na mundialu w Katarze rozczarowała

Matthaeus miał duże oczekiwania względem Lewandowskiego, jednak usprawiedliwił jego kiepską grę brakiem wsparcia ze strony kolegów. – Dziwię się, że mając w składzie jednego z najlepszych piłkarzy świata, tak mało go wykorzystujecie. Do przerwy Robert Lewandowski miał chyba tylko osiem kontaktów z piłką i to na środku boiska. Jak on ma strzelać gole, jak nie dostaje podań w polu karnym, gdy nie ma żadnego wsparcia od pomocników, gdy nie docierają do niego dośrodkowania? – pytał były mistrz świata.

Matthaeus: Trzeba wykorzystać umiejętności Lewandowskiego

Legenda niemieckiej piłki podkreślała, że „Lewy” nie jest typem piłkarza, który przejmie piłkę w środku i przedrybluje połowę zespołu przeciwnika na drodze do bramki. – Trzeba umiejętnie wykorzystywać jego niesamowity instynkt i skuteczność w polu karnym. Dlaczego wcześniej w Bayernie Monachium, a teraz w Barcelonie strzela tyle goli? Bo jest odpowiednio obsługiwany w polu karnym. Dostaje pod bramką odpowiednie podanie i doskonale wie, co trzeba zrobić. A z Meksykiem tych podań nie dostawał – tłumaczył.

Katar 2022. Polska musi wygrać z Arabią Saudyjską

Według Matthaeusa Polska musi wygrać z Arabią Saudyjską. – Tylko jak chcecie cokolwiek wygrać, jeśli w ogóle nie atakujecie? Jeśli nawet nie próbujecie? Wy z Meksykiem cały mecz graliście tak, jak Arabia Saudyjska z Argentyną w ostatnich minutach. To jak chcecie coś zdziałać? Saudyjczycy w meczu z Argentyną zrobili wszystko to, czego Polacy nie wykonali w spotkaniu z Meksykiem – podkreślał.

