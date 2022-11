Ważna informacja dla kibiców. Od wtorku zmieniają się godziny meczów na mundialu

Mundial w Katarze powoli przechodzi w fazę pucharową. Ostatnia kolejka grupowej części turnieju rozpocznie się już we wtorek 29 listopada. W związku z tym, że o awansie będą decydować naprawdę małe różnice punktowe lub bramkowe, starcia w poszczególnych grupach będą odbywały się równocześnie. Pozwoli to uniknąć kalkulacji i układania taktyki odpowiednio do wyników pozostałych rywali z grupy.

Ostatnia kolejka rundy grupowej rozgrywana będzie w dwóch turach w taki sposób, by każdego dnia znów grało po osiem drużyn. Do tej pory mecze zaczynały się o 11:00, 14:00, 17:00 i 20:00. Od wtorku godziny zmienią się i będą to 16:00 oraz 20:00. Warto o tym pamiętać, by nie przegapić znacznej części najważniejszych spotkań w tej fazie mundialu.

Katar 2022. Wtorkowe mecze i występ Polski w środę

We wtorek zobaczymy więc starcie Ekwadoru z Senegalem oraz Holandii z Katarem o godzinie 16:00. Mecze te zadecydują o układzie tabeli w grupie A. Tego samego dnia o 20:00 zagrają też Iran z USA oraz Walia z Anglią. Oba te mecze zapowiadają się jako świetne widowisko nie tylko ze względów sportowych, ale i politycznych. Dla kibiców takie smaczki zawsze mają dodatkowe znaczenie.

Fanów piłki nożnej z Polski najbardziej interesuje oczywiście godzina meczu z Argentyną. To starcie zaplanowano na 20:00 w środę 30 listopada. W tym samym czasie toczyć będzie się także pojedynek Arabii Saudyjskiej z Meksykiem, od którego w dużej mierze może zależeć awans naszej drużyny do dalszej fazy rozgrywek.

Mundial 2022. Tabela grupy C

Po dwóch kolejkach spotkań podopieczni Czesława Michniewicza przewodzą stawce w grupie C, co obrazuje poniższa tabela.

Miejsce Drużyna Rozegrane mecze Liczba punktów Bramki zdobyte Bramki stracone Bilans bramkowy 1. Polska 2 4 2 0 2 2. Argentyna 2 3 3 1 1 3. Arabia Saudyjska 2 3 2 3 -1 4. Meksyk 2 1 0 2 -2

Mistrzostwa świata. Co musi się stać, żeby Polska awansowała?

W ostatniej kolejce spotkań, które rozegrane zostaną w środę 30 listopada, Polska zagra z Argentyną, a Arabia Saudyjska z Meksykiem. Rozważyliśmy wszystkie możliwe rozstrzygnięcia meczu Biało-Czerwonych, by przyjrzeć się scenariuszom awansu naszych reprezentantów do fazy pucharowej mundialu.

