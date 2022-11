Co musi się stać, żeby Polska wyszła z grupy na mundialu? Scenariusze awansu

Polacy na inaugurację turnieju w Katarze bezbramkowo zremisowali z Meksykiem, a w drugim meczu mistrzostw świata wygrali 2:0 z Arabią Saudyjską. To daje Biało-Czerwonym w sumie cztery punkty i stawia w dobrej pozycji przed ostatnią kolejką fazy grupowej.

Mundial 2022. Tabela grupy C

Po dwóch kolejkach spotkań podopieczni Czesława Michniewicza przewodzą stawce w grupie C, co obrazuje poniższa tabela.

Miejsce Drużyna Rozegrane mecze Liczba punktów Bramki zdobyte Bramki stracone Bilans bramkowy 1. Polska 2 4 2 0 2 2. Argentyna 2 3 3 1 1 3. Arabia Saudyjska 2 3 2 3 -1 4. Meksyk 2 1 0 2 -2

Mistrzostwa świata. Co musi się stać, żeby Polska awansowała?

W ostatniej kolejce spotkań, które rozegrane zostaną w środę 30 listopada, Polska zagra z Argentyną, a Arabia Saudyjska z Meksykiem. Rozważyliśmy wszystkie możliwe rozstrzygnięcia meczu Biało-Czerwonych, by przyjrzeć się scenariuszom awansu naszych reprezentantów do fazy pucharowej mundialu.

Scenariusz nr 1: Polska wygrywa z Argentyną.

Wymarzone rozstrzygnięcie, które daje nam pewny awans z pierwszego miejsca w grupie i prawdopodobnie pozwoli uniknąć Francji w 1/8 finału.

Scenariusz nr 2: Polska remisuje z Argentyną.

Taki wynik również da awans Biało-Czerwonym, którzy zakończyliby rywalizację w grupie z pięcioma punktami na koncie. Niezależnie od rozstrzygnięcia w drugim meczu, podopieczni Michniewicza awansowaliby do fazy pucharowej. W przypadku zwycięstwa Meksyku lub remisu w drugim spotkaniu Polacy awansowaliby z pierwszego miejsca.

Scenariusz nr 3: Polska przegrywa z Argentyną.

Ewentualna porażka skomplikuje sytuację Biało-Czerwonych, którzy musieliby oglądać się na to, co zrobią reprezentacje Meksyku i Arabii Saudyjskiej. Jeśli przegramy z Albiceleste, a Arabia ogra Meksyk, to właśnie Saudyjczycy razem z Argentyną zameldują się w 1/8. Remis w drugim spotkaniu lub wygrana Meksyku będą z kolei oznaczały, że do awansu liczyć się będzie bilans bramkowy. Tym samym Biało-Czerwoni nie mogą wysoko przegrać i muszą liczyć, że w drugim meczu padnie np. rezultat 0:0 lub 1:0 dla El Tri.

Czytaj też:

Kiwior ocenił kontrowersyjną decyzję w meczu Polska – Arabia Saudyjska. Obrońca nie ma złudzeńCzytaj też:

Szczęsny rozbawił kibiców do łez. Tak zażartował z Lewandowskiego i taktyki Polaków