Dziennikarze zaatakowali reprezentację Polski. Nie wierzą w ich awans

Reprezentacja Polski bardzo dobrze rozpoczęła zmagania w walce o Puchar Świata w Katarze. Cztery punkty po dwóch meczach to wynik, jakiego oczekiwali nie tylko kibice, ale i sami zawodnicy, choć było blisko do zdobycia kompletu oczek. Gra Polaków omawiana jest na całym świecie, a mecz przeciwko Argentynie, który odbędzie się 30 listopada, będzie kluczowym w odniesieniu do ich potencjalnego awansu do fazy pucharowej. Co prawda, wynik meczu Arabia Saudyjska – Meksyk również będzie miał duże znaczenie, ale wiele osób twierdzi, że mimo wszystko Polakom nie uda się awansować dalej.

Dziennikarze nie wierzą w awans Polski do fazy pucharowej

Jeden z dziennikarzy serwisu meczyki.pl, znajdujący się w Katarze przeprowadził rozmowy z zagranicznymi kolegami po fachu, którzy również pracują przy mundialu. Jeden z publicystów francuskiego dziennika „L'Equipe” stwierdził, że Polska nie ma szans na awans do dalszej fazy turnieju w Katarze.

– Myślę, że prowadzenie [Polski – red.] w grupie to przypadek. To bardzo nudna drużyna. Jesteście trochę jak Francja z 2018 roku, ale nie macie Mbappe i Griezmanna. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak Polska może wyjść z grupy – stwierdził Regis z „L'Eqiupe”.

Jego zdanie podzielają dziennikarze z Portugalii, Chorwacji i Anglii, którzy zauważyli, że mecz z Meksykiem był nudny, aczkolwiek zauważyli, że na mundialu było wiele podobnych spotkań.

Zagraniczni dziennikarze o Robercie Lewandowskim

Dziennikarze zza granicy twierdzą też, że to, czy Polska awansuje do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze mocno zależy od formy Roberta Lewandowskiego.

– Jeśli Robert Lewandowski jest w formie, to Polska może wyjść z grupy. W końcu zdobył swoją mundialową bramkę. Oczywiście to świetna wiadomość – powiedział dla Meczyków publicysta z Anglii.

Pozostali pytani o jego bramkę w meczu z Arabią Saudyjską wyrazili radość z reakcji naszego kapitana.

