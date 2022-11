Tak wyjdziemy na Argentynę. Czesław Michniewicz podał skład, jakim Polacy zagrają o awans do 1/8 finału mistrzostw świata

Już o godz. 20:00 w środę 30 listopada reprezentacja Polski zagra z Argentyną o awans do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. Aby to uczynić, podopieczni Czesława Michniewicza muszą uzyskać pozytywny wynik w meczu z Argentyną.

Nie oznacza to, że jak przegramy, to odpadamy. Scenariusze mogą być różne, ale żeby nie patrzeć jednym okiem na mecz Arabia Saudyjska – Meksyk musimy co najmniej to spotkanie zremisować, by wyjść z grupy C.

Wszystkie możliwe scenariusze w przypadku zwycięstwa, remisu i porażki rozpisywaliśmy już wcześniej TUTAJ posiłkując się analizą jednego z użytkowników Wykopu.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Argentyną

O godzinie 18:30, czyli półtorej godziny przed pierwszym gwizdkiem Danny'ego Makkelie, który dość niespodziewanie został wybrany arbitrem tego spotkania, selekcjoner reprezentacji Polski za sprawą kanału "Łączy nas piłka" ogłosił skład, jakim wyjdziemy na Argentynę.

W bramce stanie niezawodny w meczu z Meksykiem i Arabią Saudyjską Wojciech Szczęsny. W linii obrony zagrają Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior oraz Bartosz Bereszyński. W linii pomocy zobaczymy Przemysława Frankowskiego, Krystiana Bielika, Grzegorza Krychowiaka oraz Piotra Zielińskiego. Na desancie najbardziej wysuniętymi zawodnikami będą Karol Świderski i kapitan Robert Lewandowski, który może poprowadzić naszą reprezentację do pierwszego od 36 lat awansu do 1/8 finału mistrzostw świata.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 20:00, a tekstową transmisję na żywo z tego spotkania będzie można śledzić na stronie sport.wprost.pl.

