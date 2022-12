Nowe, zaskakujące informacje w sprawie kontraktu Michniewicza. Prezes PZPN zabrał głos

Dziennikarze Weszło.com poinformowali ostatnio, że Czesław Michniewicz ma w swoim kontrakcie klauzulę, która przedłużyła jego kontrakt z PZPN po awansie do 1/8 finału mistrzostw świata. Na mocy tego zapisu osiągnięty wynik na mundialu w Katarze miał sprawić, że trener będzie trenował kadrę przynajmniej do końca eliminacji Euro 2024.

Sam Czesław Michniewicz w programie "Cioną po oczach" powiedział, że umowę z PZPN ma jego prawnik, a on sam nie ma go ze sobą, ani na mailu, więc nie może sprawdzić. – Nie wiem, co tam jest zapisane. Nie wybiegam tak daleko w przyszłość – dodał.

Prezes PZPN: Na 90 proc. nie ma takiego zapisu

Jednak w rozmowie z Szymonem Jadczakiem z WP Sportowe Fakty Cezary Kulesza miał zapewnić, że na 90 procent Czesław Michniewicz nie ma takiego zapisu w swoim kontrakcie. – Sprawdzi to po powrocie z Kataru – dodał w rozmowie z Jadczakiem.

Ponadto dziennikarz ustalił w rozmowie z osobą, która jest blisko drużyny, że prezes PZPN Cezary Kulesza miał dać słowo Czesławowi Michniewiczowi, że jeśli ten wyjdzie z grupy, to umowa zostanie przedłużona.

Już w niedzielę 4 grudnia reprezentacja Polski podejmie Francję w 1/8 finału mistrzostw świata. Zdecydowanym faworytem są Trójkolorowi, którzy bronią tego tytułu. Sam Czesław Michniewicz chce odciąć się od stylu, jakim graliśmy w grupie – Teraz chcemy zagrać inaczej. Cieszymy się, że zagramy z mistrzem świata. To dla nas zaszczyt. To jest mecz o być albo nie być. Ranga tego spotkania jest bardzo wysoka, a my się go nie boimy – powiedział szkoleniowiec na konferencji prasowej.

