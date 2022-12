Stan zdrowia Pelego się pogarsza. Niepokojące doniesienia ze szpitala

82-letni legendarny napastnik reprezentacji Brazylii – Pele trafił do szpitala im Alberta Einsteina w Sao Paulo. Informację zagranicznych mediów potwierdziła jego córka, która poinformowała, że były piłkarz pojawił się w szpitalu, by przejść badania.

Przypomnijmy, legendarny piłkarz w 2021 roku przeszedł zabieg wycięcia guza, który znajdował się na okrężnicy.

Pele trafił do szpitala

Jeden z największych piłkarzy wszech czasów, został przyjęty do szpitala w miniony wtorek 29 listopada, aby ponownie ocenić jego stan zdrowia. Brytyjskie media ustaliły, że w trakcie badań zdiagnozowano u 82-latka infekcję dróg oddechowych.

Ponadto według informacji ESPN lekarze zdiagnozowali problemy z sercem, które najprawdopodobniej spowodowały obrzęk ciała Brazylijczyka.

Media: Chemioterapia przestała przynosić efekty

Brazylijska gazeta codzienna Folha de S. Paulo ponadto podała, że w przypadku Pelego chemioterapia została zawieszona, bo przestała przynosić jakiekolwiek efekty, a sama legenda została objęta opieką paliatywną, lecząc się jedynie na takie objawy jak ból i duszności.

Według ustaleń „The Guardian” z raportu medycznego wydanego w piątek wynika, że organizm Pelego odpowiednio reagował na kurację antybiotykową, a sam 82-latek był w stabilnym stanie „z ogólną poprawą stanu zdrowia” – czytamy.

Podczas trwających mistrzostw świata w Katarze kibice Canarinhos przygotowali zdjęcie z twarzą byłego napastnika Brazylii, Santosu i New York Cosmos, a pod nim zamieszczono napis: „Get well soon” – Wracaj do zdrowia.

Czytaj też:

Gol i czerwona kartka. Kamerun zaskoczył Brazylię w końcówceCzytaj też:

Polacy zameldowali się na stadionie. Tam stoczą bój z Francją