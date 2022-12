Takim składem Polska zagra z Francją. To oni mogą dać nam ćwierćfinał mundialu

Reprezentacja Polski o godz. 16:00 wyjdzie na murawę Al Thumama Stadium w Dosze, by powalczyć o ćwierćfinał mistrzostw świata w Katarze. Nie będzie to łatwe, bo na drodze podopiecznych Czesława Michniewicza do tego celu staną obrońcy tego tytułu – Francuzi.

Teraz, w przeciwieństwie do fazy grupowej nie ma miejsca na kalkulacje. Biało-Czerwoni nie mogą w tym spotkaniu wyjść z takim nastawieniem jak w meczu z Argentyną. Sam Czesław Michniewicz na jednej z przedmeczowych konferencji prasowych przyznał, że trzeba się odciąć od tego, co było, więc miejmy nadzieję, że zobaczymy odmienioną reprezentację Polski, która nie będzie bała się ukarania żółtą kartką.

Francja to jest bardzo trudny przeciwnik mierzyliśmy się z nim 16 razy, a ostatni raz miało to miejsce w czerwcu 2011 roku, kiedy w meczu towarzyskim ulegliśmy po samobójczej bramce Tomasza Jodłowca. Jeśli chodzi o finały mistrzostw świata, to z Francuzami graliśmy raz i raz zwyciężyliśmy, ale to zamierzchła przeszłość, bo miało to miejsce w 1982 roku w meczu o trzecie miejsce, kiedy triumfowaliśmy 3:2 po bramkach Szarmacha, Majewskiego i Kupcewicza.

Skład reprezentacji Polski na Francję

W meczu wyjdziemy niezmienionym składem. W bramce stanie Wojciech Szczęsny, w obronie zagrają Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior oraz Bartosz Bereszyński. W linii pomocy zobaczymy Przemysława Frankowskiego, Sebastiana Szymańskiego, Grzegorza Krychowiaka, Piotra Zielińskiego oraz Jakuba Kamińskiego. Na desancie najbardziej wysunięty będzie kapitan Robert Lewandowski.

Mundial 2022: Polska – Francja. Transmisja na żywo. O której oglądać?

Mecz Polska – Francja rozpocznie się o godz. 16:00 polskiego czasu. Transmisję na żywo z tego spotkania w telewizji będzie można oglądać na antenie TVP, w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

