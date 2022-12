Francja grała z Maroko. Poznaliśmy drugiego finalistę MŚ w Katarze

To był świetny mecz! Dziękujemy za śledzenie naszej relacji na żywo. 96. min. Koniec! Francja zmierzy się z Argentyną w finale mistrzostw świata w Katarze! Maroko zagra z Chorwacją o trzecie miejsce. 94. min. Kounde wybił piłkę z linii bramkowej. Coś nieprawdopodobnego. 93. min. Zryw Mbappe. Jego klubowy kolega — Hakimi zatrzymał go i ruszył z akcją w drugą stronę. 92. min. Coraz mniej dokładne podania piłkarzy Maroka. W ich grę wkradła się nerwowość. 90. min. Sędzia doliczył sześć minut. 90. min. Maroko jeszcze wierzy. Aboukhlal oddał strzał na bramkę, ale sędzia odgwizdał spalonego. 89. min. Francuzi rozgrywają piłkę z bramkarzem. Nie spieszy się im. 87. min. Hakimi wyszedł z piłką za boisko. Francja zacznie od bramki. 86. min. Ziyech próbował przedryblować Thurama, ale ostatecznie mu się to nie udało. Lloris zacznie od bramki. 85. min. Griezmann wybił piłkę z własnego pola karnego. Nici z akcji bramkowej po rzucie wolnym. 84. min. Ziyech ustawił piłkę, ale nie wznawia, bo trwają przepychanki w polu karnym. 83. min. Rzut wolny dla Maroko. 82. min. Francuzi zaczynają grę na czas. 81. min. Maroko jeszcze wierzy i szuka kontaktowej bramki. 80. min.2:0 Wejście smoka Kolo Muaniego! Całą akcję wykonał Kylian Mbappe, który przedryblował obrońców rywali i w ostatnim momencie oddał piłkę koledze, która trafiła do niego po rykoszecie. Ten strzelił z piątego metra do niemal pustej bramki. 79. min. Boisko opuścił także Ousmane Dembele. W jego miejsce wszedł Kolo Muani. 78. min. Za Amallaha wszedł Ez Abde. 76. min. Hamdallah wykorzystał błąd Tchouameniego i przedryblował kilku obrońców. Marokańczyk jednak zapędził się i nie oddał nawet strzału. 75. min. Francja ma tylko jeden celny strzał. Ten z piątej minuty, który dał jej bramkę. Z kolei Maroko ma dwa celne strzały. 73. min. Przepaść w statystyce posiadania piłki. Maroko ma aż 63 proc. czasu futbolówkę przy nodze. 73. min. Francja przejęła piłkę w środku pola i ruszyła z kontratakiem. Thuram zagrał do Fofany, ale piłka poleciała daleko od lewego słupka bramki Bounou. 72. min. Kolejny faul na Griezmannie. Sędzia wciąż nie sięga do kieszeni. 71. min. Thuram próbował strzałem głową pokonać marokańskiego bramkarza, ale nie trafił w światło bramki 69. min. Francuzi zyskują przewagę w środku pola. 68. min. Dośrodkowanie Griezmanna nie dotarło do adresata. Wybitą piłkę od Kounde dostał Mbappe, który jednak został zablokowany. 67. min. Thuram wywalczył rzut wolny blisko pola karnego Bounou. 66. min. Zmiana również w reprezentacji Maroka. Za El Nesyriego i Boufala wchodzą Hamdallah i Aboukhla. 65. min. Marcus Thuram za Oliviera Giroud 64. min. Dembele szukał dośrodkowaniem Giroud, Maroko przejmuje piłkę. 62. min. Boufal próbował zagrać zwrotną piłkę na trzynasty metr. Francuzi przeczytali to i wybili piłkę. 61. min. Faul na Griezmannie. Szybko wznawiają Francuzi i tracą piłkę. 59. min. Kontratak Francuzów. Griezmann nie trafił z bramkę, ale wcześniej na spalonym był złapany Mbappe. 58. min. Marokańczycy wciągają Francuzów na własną połowę, by później ich zaskoczyć szybkim przerzutem. 56. min. Świetny moment reprezentacji Maroka. Piłka wyszła za boisko. Ziyech domagał się rzutu rożnego, jednak sędzia wskazał na rzut bramkowy. 53. min. Dośrodkowanie w pole karne Francji. El Nesyri minął się z piłką, a Yahya Attiat-Allah został zablokowany. Dobitka z dystansu Amrabata poleciała obok bramki. 52. min. Mbappe nie podnosi się z murawy. Widać, że cierpi. 51. min. Mbappe rozpędził się na skrzydle. Zdaniem sędziego Amrabat czystym wślizgiem wyłuskał pikę. 50. min. Maroko dominuje, szuka wyrównującej bramki. 49. min. Mbappe upada w polu karnym i uderza w bramkarza Maroka. Gwizdek sędziego milczy. 48. min. Mbappe ruszył lewym skrzydłem, ale niedokładnie dograł piłkę. 47. min. Błąd Maroka w rozegraniu piłki. Theo zaczyna z autu. 46. min1:0 Sędzia zaczął drugą połowę Piłkarze wrócili na boisko! Czy Maroko da radę odrobić straty i awansować do finału? A może to Francuzi postawią kropkę nad „i”? Tego przekonamy się za 15 minut. 48. min.1:0 Sędzia zagwizdał po raz ostatni w pierwszej połowie. Do przerwy Francuzi są lepsi o jedną bramkę. 48. min. Lloris wypiąstkował piłkę, ale tylko na chwilę oddalił zagrożenie. 47. min. Faul dla Maroka przy linii bocznej. To ich ostatnia szansa w tej części gry. 46. min. Lloris nie bez problemów, ale łapie piłkę. 45. min. Drugi rzut rożny dla Maroka w odstępstwie 3 minut. 45. min. Sędzia doliczył trzy minuty. 44. min. Po rzucie rożnym El Yamiq próbował przewrotką pokonać Hugo Llorisa, ale bramkarz wyciągnął się jak struna i sparował piłkę na słupek. 43. min. Jeden z ostatnich zrywów Maroka. Konate wybija piłkę wślizgiem na rzut rożny. 40. min. Francja klepie piłkę w defensywie. Chyba już czekają na gwizdek sędziego oznaczający przerwę. 39. min. Varane niecelnie po rzucie rożnym. 38. min. Griezmann wpadł w pole karne. W ostatniej chwili piłkę wślizgiem wybił mu El Yamiq. 37. min. Lepszy moment Francuzów. Dłużej utrzymują się przy piłce. 36. min. Dobitka Giroud była bardzo niecelna! 36. min. Genialna okazja Mbappe! Środkowy obrońca niemal wybijał piłkę z linii bramkowej! 35. min Do tej pory Maroko prowadzi w statystyce posiadania piłki. Mają ją przez 59. proc gry. 34. min. Nieudany strzał Tchouameniego. 33. min. Rzut rożny dla Francji 32. min. Tchouameni oddaje strzał z dystansu, ale trafia w Giroud. Akcja Francuzów spaliła na panewce. 31. min. Prostopadła piłka do Amallaha. Konate przeciął to podanie. 30.min. Maroko miało świetną okazję, by zagrozić Llorisowi. A jednak, spalony. 29. min. Faul na Giroud. 28. min. Gra wznowiona. Przy piłce Francuzi 27. min. Theo Hernandez wciąż leży. Lewy obrońca Milanu strasznie cierpi. 26. min. Faul Boufala został wyceniony na żółtą kartkę 25. min. Maroko rozgrywa swoją akcję od tyłu. 24. min. Sporo nerwowości w środku pola. Piłka u Bounou. 23. min. Francuzi zaczną od rzutu wolnego po faulu na Hernandezie. 21. min. Maroko dłużej utrzymuje się przy piłce . 19. min. Saiss nie dał rady! Zmiana. Za niego wchodzi Amallach. 18. min. Ziyech dośrodkowywał w pole karne. Lloris bez problemów wyłapał to podanie. 17. min. Giroud miał świetną okazję! Piłka trafiła w słupek! 16. min. Boufal zagrał świetną prostopadłą piłkę do wbiegającego w pole karne Ziyecha. Marokańczyk nie trafił w piłkę. 15. min. Francuzi bez problemów wybijają tę piłkę posłaną ze stałego fragmentu gry. 14. min. Rzut wolny dla Maroka. Przy piłce Ziyech 13. min. Proste błędy obrońców Maroka na razie bez konsekwencji. Afrykanie muszą uważać! 11. min. Francuzi przejmują inicjatywę i rozgrywają piłkę przy linii środkowej boiska. 10. min. Fantastyczny strzał z dystansu Ounahiego! Lloris popisał się jeszcze lepszą interwencją. 9. min. Ta szybka akcja została zatrzymana przez Hakimiego, który odebrał futbolówkę Mbappe. 8. min. Pierwszym finalistą tegorocznych mistrzostw świata w Katarze jest Argentyna, która we wtorek 14 grudnia pokonała Chorwację 3:0. Bramki strzelali Leo Messi i Julian Alvarez, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Mimo wielu prób Chorwaci nie dali rady odwrócić losów tego spotkania, ale samo dotarcie do strefy medalowej jest dla Ognistych dużym zaskoczeniem i powodem, do szczęścia.

Mundial 2022. To będzie ostatni finał dla Leo Messiego

Finał mistrzostw świata będzie ostatnim meczem dla Leo Messiego, który zadeklarował, że z całą pewnością 18 grudnia rozegra swój ostatni mecz w reprezentacji Argentyny na mundialu. – Do następnego mundialu jest jeszcze kilka lat i nie sądzę, że tam będę. Jestem szczęśliwy, że będę mógł zakończyć swoją karierę na mundialach w finale. Zakończenie w ten sposób jest najlepsze – powiedział.

Tegoroczny finał mistrzostw świata w Katarze będzie drugim w karierze Leo Messiego. Pierwszy raz Argentyńczyk próbował zdobyć złoty medal mundialu w 2014 roku, ale wówczas Albiceleste polegli w starciu z Niemcami 0:1 po golu Mario Goetze w dogrywce.

Mundial 2022. Kadra Francji

Bramkarze : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola.

: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola. Obrońcy : Benjamin Pavard, Axel Disasi, Raphael Varane, Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate.

: Benjamin Pavard, Axel Disasi, Raphael Varane, Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate. Pomocnicy : Matteo Guendouzi, Aurelien Tchouameni, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Jordan Veretout, Eduardo Camavinga.

: Matteo Guendouzi, Aurelien Tchouameni, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Jordan Veretout, Eduardo Camavinga. Napastnicy: Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Randal Kolo Muani, Karim Benzema, Kingsley Coman, Marcus Thuram.

Mistrzostwa świata w Katarze. Kadra Maroko

Bramkarze : Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Reda Tagnaouti.

: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Reda Tagnaouti. Obrońcy : Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Roman Saiss, Nayef Aguerd, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Yahya Attiat Allal, Badr Benoun.

: Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Roman Saiss, Nayef Aguerd, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Yahya Attiat Allal, Badr Benoun. Pomocnicy : Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Azzedine Ounahi, Abdelhamid Sabiri, Yahya Jabrane, Bilal El Khannouss, Amine Harit, Ilaias Chair, Hakim Ziyech.

: Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Azzedine Ounahi, Abdelhamid Sabiri, Yahya Jabrane, Bilal El Khannouss, Amine Harit, Ilaias Chair, Hakim Ziyech. Napastnicy: Youssef En-Nesyri, Abde Ezzalzouli, Walid Cheddira, Zakaria Aboukhlal, Sofiane Boufal, Abderrazak Hamdallah.

