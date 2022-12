Argentyna pokonała Francję. Mamy nowego mistrza świata!

Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy do śledzenia kolejnych relacji! Montiel kończy tę rozgrywkę! Argentyna mistrzem świata! Kolo Muani! Gol! Leandro Paredes i gooool!! Aurelien Tchouameni nie trafia! Kingsley Coman nie trafia! Paulo Dybala zdobywa gola! 2:1 Argentyna! Leo Messi doprowadza do wyrównania! Pierwszy do piłki podchodzi Kylian Mbappe i trafia! Koniec! Będziemy mieli rzuty karne! 120. min. + 3 Kolo Muani miał na nodze piłkę meczową, ale Martinez doskonale interweniował. 120. min. + 3 Lautaro Martinez złapany na spalonym. 120. min. + 2 Przy piłce Argentyna, defensywa Francji skutecznie wybija piłkę. 120. min. + 1 Disasi zastąpił Kounde a Dybala Tagliafico. 120. min. Groźne dośrodkowanie Mbappe, ale Kolo Muani nie dał rady jej dosięgnąć. Dogrywka przedłużona o trzy minuty! 120. min. Piłka wybita na aut. Zacznie Argentyna. 119. min. Atak Argentyny powstrzymany przez defensywę Les Bleus. Rzut rożny. 118. min. Mbappe oddał mocny strzał w lewy dolny róg bramki i nie dał szans Martinezowi! Hattrick! 118. min. KYLIAAAAAN MBAPPEEE!!!! GOOOOOL!!! 116. min. RZUT KARNY DLA FRANCJI!! 116. min. Pezzella zmienia Mac Allistera. 115. min. Francja atakuje prawą stroną i wywalczyli rzut rożny. 114. min. Paredes brutalnie faulował Camavingę. To musiało się zakończyć żółtą kartką. 113. min. Aut dla Argentyny blisko pola karnego Francji. 113. min. Varane'a zmienił Konate. 112. min. Francja z piłką na własnej połowie. 110. min. Gra wznowiona. Francja ma kilka minut na doprowadzenie do remisu. 109. min. Gola po dobitce strzelił Leo Messi! 109. min. GOOOOOOOLL DLA ARGENTYNY!!!!!! 108. min. Leo Messi oddał strzał wolejem, sparowany przez golkipera Trójkolorowych. Sędzia odgwizdał spalonego. 107. min. Argentyna ma aut blisko pola karnego rywali. 106. min. Złe dośrodkowanie Montiela i zacznie Lloris. 106. min. Gra wznowiona! Przy piłce Argentyna! Koniec pierwszej części dogrywki! 105. min. + 1 Kolejna bardzo groźna akcja Lautaro Martineza, jednak napastnik Albicelestes fatalnie uderzył. 105. min. + 1 Za wysokie dośrodkowanie Messiego. Rzut z autu dla Francji. 105. min. Co za akcja Argentyny! Strzał Lautaro Martineza w osatniej chwili zablokowany przez Upamecano. Rzut rożny. 104. min. Bardzo złe dośrodkowanie Acunii i Lloris zacznie od bramki. 103. min. Argentyna powoli prowadzi atak. 102. min. Podwójna zmiana w ekipie Argentyny. Zeszli De Paul i Alvarez, a weszli Lautaro Martinez i Paredes. 102. min. Kolo Muani faulował Mac Allistera. Rzut wolny dla Argentyny. 101. min. Dośrodkowanie Comana wybite przez defensywę. Szymon Marciniak odgwizdał spalonego. 101. min. Rzut rożny dla Les Bleus. 100. min. Faul na Fofanie. Rzut wolny blisko pola karnego Argentyny. 99. min. Dośrodkowanie Comana przechwycone przez defensorów Argentyny. 98. min. Od bramki zacznie Lloris. 97. min. Gra wznowiona. Argentyńczycy atakują. 97. min. Mbappe złapany na spalonym. Francuz nie podnosi się z boiska. 96. min. Camavinga faulowany w środku boiska. 96. min. Fofana wchodzi w miejsce Rabiota. 95. min. Walka na połowie Argentyny. Kolo Muani stracił piłkę. Przy niej Argentyna. 94. min. Lloris zaczął od bramki. Piłka na połowie Francji. 93. min. Acuna dośrodkował w pole karne, ale nic groźnego z tego nie wyniknęło. Mac Allister oddał niecelny strzał. 92. min. Argentyna buduje atak od własnej połowy. Thuram faulował Montiela. 91. min. De Paul faulowany w środku boiska przez Rabiota. 91. min. Zaczynamy dogrywkę! Przy piłce Francuzi! 91. min. Montiel wszedł w miejsce Moliny. Koniec podstawowego czasu gry! Będziemy mieli dogrywkę! 90. min. + 9 Coman dośrodkował w pole karne, ale zrobił to za lekko. 90. min. + 8 Piłka wybita i faul Acunii. Żółta kartka dla defensora. 90. min. + 8 Fantastyczny strzał Leo Messiego i jeszcze lepsza obrona Llorisa! Rzut rożny dla Albicelestes. 90. min. + 7 Rzut wolny dla Francji na ich połowie. 90. min. + 6 Groźna akcja Francji zakończona przechwytem defensywy. Argentyna myśli, jak odpowiedzieć. 90. min. + 5 Olivier Giroud zobaczył żółtą kartkę za nieodpowiednie słowa w stronę arbitra. 90. min. + 4 Coman był faulowany, ale sędzia puścił grę przywilejem korzyści. Kolo Muani oddał strzał obroniony przez Martineza. 90. min. + 4 Martinez wybija dośrodkowanie. 90. min. + 3 Dośrodkowanie wybite przez defensywę Albicelestes. Po ataku Mbappe wywalczył rzut rożny. 90. min. + 3 Rzut wolny dla Francji. 90. min. + 2 Od bramki zacznie Lloris po nieudanym ataku Argentyny. 90. min. + 1 Mbappe złapany na spalonym. 90. min. + 1 Szymon Maciniak dolicza osiem minut 90. min. Aut dla Francji blisko pola karnego Argentyny. 89. min. Lekarze interweniują przy faulu na Rabiocie. Francuz jest opatrywany. 88. min. Chwila przerwy w grze. 87. min. Żółta kartka dla Marcusa Thurama za próbę wymuszenia rzutu karnego. 86. min. Kolo Muani faulowany przez Otamendiego. 85. min. Mbappe dośrodkował do Kolo Muaniego, ale Francuz nie doskoczył do niej. 84. min. Argentyna atakuje. Strzał Fernandeza zablokowany przez defensywę. 83. min. Mbappe dostał piłkę z lewej strony pola karnego i potężnym wolejem pokonał Martineza! 82. min. KYLIAAAAANNN MBAPPEEEE!!! GOOOOOLLL!!!!! 81. min. Francja odważniej ruszyła do przodu, ale defensywa rywali znów okazała się lepsza. 80. min. Kylian Mbappe i GOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!! Mocny strzał w lewy dolny róg bramki! 79. min. Kolo Muani faulowany przez Otamendiego. 79. min. Rzut karny dla Francji!!! 78. min. Aut dla Argentyny blisko środkowej linii boiska. 78. min. Źle wyprowadzona akcja De Paulai piłkę łapie Lloris. 77. min. Camavinga fauluje De Paula. 76. min. Fatalny błąd Varane'a przy podaniu do Kounde. Piłka oddana za darmo. 75. min. Mbappe powstrzymany przez defensywę rywali. 74. min. Romero faulowany przez Tchouameniego. 73. min. Aut dla Francji z prawej strony boiska. 72. min. Enzo Fernandez oddał strzał zza pola karnego, ale bez problemów interweniował Lloris. 71. min. Podwójna zmiana w ekipie Les Bleus. Z boiska zeszli Theo Hernandez i Antoine Griezmann. W ich miejsca weszli Eduardo Camavinga i Kingsley Coman. 71. min. Mbappe oddał strzał ponad bramką. 70. min. Francja zaczyna atak od własnej połowy. 69. min. Theo Hernandez niedokładnie dośrodkował i piłka wybita. 68. min. Kolo Muani uderzał niecelnie. Od bramki Argentyna. 67. min. Rzut rożny dla Francji. 67. min. Dobre dośrodkowanie Griezmanna, ale Kolo Muani nie zdołał do niego dojść. 66. min. Francja nie ma pomysłu na rozegranie ataku. Aut blisko pola karnego Argentyny. 65. min. Argentyńczycy domagali się odgwizdania faulu po zagraniu ręką Kounde. Szymon Marciniak podjął inną decyzję i tylko od bramki Lloris. 64. min. Angel Di Maria schodzi z boiska. W jego miejsce wchodzi Marcos Acuna. 64. min. Od bramki zacznie Martinez. Nieudana akcja Francuzów. 63. min. Groźna kontra Argentyny! Mac Allister powstrzymany w ostatniej chwili przez Llorisa. 63. min. Akcja Francuzów zakończona wybiciem defensywy Albicelestes. 62. min. Piłka wycofana do bramkarza Francji. 61. min. Aut dla Argentyny. 60. min. Akcja Argentyny zakończona strzałem Messiego, ale był zdecydowanie za lekki. 59. min. Mbappe złapany na spalonym. 59. min. Alvarez oddał strzał, ale Lloris nie miał z nim problemów. 58. min. Mbappe faulował De Paula. 58. min. Dośrodkowanie Kounde zablokowane przez defensywę Argentyny. Piłka wybita na aut. 57. min. Faul Tagliafico na Kolo Muanim. Rzut wolny dla Francji. 56. min. Interwencja lekarzy była skuteczna. De Paul może kontynuować grę. 55. min. Rabiot fauluje De Paula i otrzymuje żółtą kartkę. 54. min. Ryzykowne wybicie Martineza na własnej połowie. Francja buduje atak. 53. min. Dośrodkowanie Messiego wybija Griezmann. Aut dla Albicelestes. 53. min. Teraz mamy korner dla prowadzących. 52. min. Aut dla Argentyny blisko pola karnego Francji. 52. min. Dośrodkowanie Griezmanna pewnie łapie Emiliano Martinez. 51. min. Rzut rożny dla Francji. 50. min. Kolejny nieudany atak Francji. Spokojnie oddalone zagrożenie przez defensywę Albicelestes. 49. min. Mocne uderzenie De Paula, ale Lloris był na posterunku. 48. min. Aut dla Argentyny. 47. min. Francja szuka sposobu na wyprowadzenie ataku. Powoli konstruują atak. 46. min. Obaj trenerzy nie przeprowadzili żadnych zmian. Argentyna znów mocno ruszyła do przodu, ale Lloris opanował sytuację. 46. min. Zaczynamy drugą połowę! Przy piłce Argentyna. Szymon Marciniak wysyła piłkarzy na przerwę. Wracamy za 15 minut. 45. min. + 8 Rzut wolny dla Francji. 45. min. + 7 Nieudany przerzut do Di Marii i Francja wyprowadziła kontrę. Enzo Fernandez nieprzepisowo zatrzymywał Kolo Muaniego i otrzymał żółtą kartkę. 45. min. + 6 Po dużym zamieszaniu w pobliżu pola karnego Argentyny piłka została wybita na aut. Zaczęli Albicelestes. 45. min. + 5 Aut dla Francji. 45. min. + 4 Francja ponownie nieudanie wyprowadziła atak, jednak utrzymują się przy piłce. 45. min. + 3 Varane wybija piłkę na aut blisko własnego pola karnego. 45. min. + 2 Theo Hernandez atakuje nakładką Rodrigo De Paula i mamy rzut wolny. 45. min. + 2 Di Maria domagał się odgwizdania faulu po przerwanym ataku przez Kounde. Polski sędzia nie zobaczył tam przewinienia. 45. min. + 1 Sędzia doliczył 7 minut. 45. min. Hernandez faulowany, Szymon Marciniak interweniuje. 44. min. Aut dla Francji z lewej strony boiska. 43. min. Francuzi przerwali atak Argentyny. Sędzia odgwizdał faul na Kounde. 42. min. Kolo Muani faulował Tagliafico. 42. min. Faul dla Argentyny na połowie Francji. 42. min. Didier Deschamps zdejmuje Oliviera Girouda i Ousmane'a Dembele. W ich miejsca wchodzą Kolo Muani i Marcus Thuram. 41. min. Di Maria faulowany przez Kounde. 40. min. Kolejna strata Francuzów w środku boiska. Argentyna się nie spieszy. 39. min. Atak Francji przerwany przez Romero. Messiego powstrzymał Upamecano. 38. min. Argentyna trzyma piłkę na własnej połowie. Mac Allister został sfaulowany przez Kounde. 37. min. Messi wyprowadził atak swojej drużyny, posłał piłkę do Alvareza, a ten zobaczył wchodzącego z lewej strony pola karnego Francji Di Marię. Strzałem prawą nogą nie dał szans Llorisowi. 36. min. DI MARIA I GOOOL!!!!!!!!!!! 35. min. Francja wygląda na bezradną. Nie mogą odzyskać piłki. Argentyna skutecznie rozciąga defensywę Les Bleus. 34. min. Argentyna prowadzi atak pozycyjny. 33. min. Francuzi oddalili kolejne zagrożenie i mamy aut na ich połowie. 32. min. Atak Argentyny przerwany fatalnym strzałem Mac Allistera. 31. min. Di Maria dośrodkował w pole karne, ale żaden z kolegów nie mógł przejąć tej piłki. Aut dla Francji. 30. min. Piłka wybita z powrotem pod nogi Messiego, który dośrodkował w pole karne, ale gwizdek sędziego i spalony. 29. min. Korner dla Argentyny. 28. min. Obaj piłkarze są w stanie kontynuować grę. 27. min. Zderzenie Messiego i Theo Hernandeza. Interwencja lekarzy. 26. min. Giroud faulowany przez Romero blisko pola karnego Argentyny. 25. min. Piłka na połowie Francji. Atak pozycyjny Les Bleus. 24. min. Aut dla Francji na połowie Argentyny. 23. min. Argentyńczyk oddał strzał w prawy dolny róg bramki. Lloris całkowicie zmylony. 23. min. LEO MESSI I GOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!! 22. min. Di Maria został sfaulowany przez Dembele i nie ma żadnych wątpliwości, że decyzja Szymona Marciniaka była słuszna. 21. min. Rzut karny dla Argentyny!!! 20. min. Olivier Giroud oddał strzał głową ponad bramką, ale przy okazji faulował przeciwnika. 19. min. Theo Hernandez faulowany z lewej strony pola karnego Argentyny. Rzut wolny. 18. min. Aut dla Francji blisko pola karnego przeciwników. 18. min. Argentyna skutecznie wypycha Francję na ich połowę. 17. min. Di Maria fatalnie przestrzelił po kapitalnej akcji Argentyny. Było bardzo groźnie! 16. min. Przerzut piłki w stronę Moliny kończy się stratą piłki. Aut dla Francji. 16. min. Argentyna buduje atak pozycyjny. 15. min. Di Maria złapany na spalonym. 14. min. Pierwsza akcja Francuzów zablokowana przez defensywę Argentyny. 13. min. Alvarez dotknął piłki ręką w polu karnym Francji. Rzut wolny. 12. min. Argentyna rozgrywa na własnej połowie. Pressing Francuzów i piłka trafia pod nogi Martineza 11. min. Bramkarz jest w stanie kontynuować grę. Wznowienie z pola karnego Francji. 10. min. Interwencja lekarzy. Kapitan Trójkolorowych nie podnosi się z murawy. 9. min. Hugo Lloris został sfaulowany przez rywala. Faul dla Francji. 9. min. Dośrodkowanie Messiego wybite przez Griezmanna. 8. min. Argentyńczycy zaatakowali lewą stroną boiska. Di Maria posłał piłkę przed pole do De Paula, ten oddał strzał, który został sparowany na rzut rożny. 7. min. Rabiot faulowany przez Juliana Alvareza blisko środka boiska. 6. min. Francja rozpoczyna atak z własnej połowy, ale dobrze ustawieni Argentyńczycy nie przepuszczają ich. 5. min. Błąd Theo Hernandeza i akcja Argentyny. Mac Allister oddał strzał zza pola karnego, jednak prosto w ręce Llorisa. 5. min. Aut dla Argentyny blisko pola karnego Francji. 4. min. Upamecano i Messi walczyli o piłkę w powietrzu. Francuz faulował Argentyńczyka. 3. min. Di Maria dośrodkował w pole karne, piłka trafiła przed pole karne do De Paula, ten podał górą do Juliana Alvareza. Szymon Marciniak odgwizdał spalonego. 3. min. De Paul sfaulował Rabiota blisko linii środkowej. 2. min. Mac Allister faulowany przez Tchouameniego z lewej strony boiska. 1. min. Od razu długa piłka w stronę Kyliana Mbappe, jednak ten nie doszedł do niej. Rzut z autu dla Argentyny. 1. min. Zaczynamy finał mistrzostw świata w Katarze! Przy piłce Francja! 15:57 Realizator prezentuje składy obu ekip! 15:56 Teraz rozbrzmiewa francuska „Marsylianka” 15:54 Czas na hymn Argentyny! 15:53 Wychodzą! 15:52 Obie ekipy są już w tunelu gotowe do walki o Puchar Świata. 15:39 A taką ekipę po obronę tytułu mistrza świata wysłał Didier Deschamps!



twitter.com 15:36 Takim składem o Puchar Świata zagra reprezentacja Argentyny!



twitter.com 13:01 Od godz. 15:30 zapraszamy na relację z meczu finałowego, który rozpocznie się pół godziny później.

Przed finałowym meczem mundialu trudno było wskazać jednoznacznego faworyta. Zarówno Argentyna, jak i Francja, jeszcze przed początkiem turnieju były typowane w gronie pretendentów do końcowego triumfu. Obie drużyny mają także w swoich szeregach gwiazdy światowego formatu, które podczas czempionatu w Katarze nie zawodzą i mają wymierny wpływ na grę swojej drużyny. Mowa o Lionela Messiego w ekipie Albiceleste i Kyliana Mbappe oraz Antoine'a Griezmanna w kadrze Trójkolorowych, co tylko zwiastuje arcyciekawe starcie o złoto mistrzostw.

Mundial 2022. Kadra reprezentacji Argentyny

Bramkarze: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (Rive Plate), Geronimo Rulli (Villarreal)

Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (Rive Plate), Geronimo Rulli (Villarreal) Obrońcy: Marcon Acuna (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), Lisandro Martinez (Manchester United), Nahuel Molina (Atletico Madryt), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nicolas Otamendi (Benfica), German Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon)

Marcon Acuna (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), Lisandro Martinez (Manchester United), Nahuel Molina (Atletico Madryt), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nicolas Otamendi (Benfica), German Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon) Pomocnicy: Rodrigo De Paul (Atletico Madryt), Angel Di Maria (Juventus), Enzo Fernandez (Benfica), Alejandro Gomez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (Paris Saint-Germain), Guido Rodriguez (Real Betis), Thiago Almada (Atlanta City)

Rodrigo De Paul (Atletico Madryt), Angel Di Maria (Juventus), Enzo Fernandez (Benfica), Alejandro Gomez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (Paris Saint-Germain), Guido Rodriguez (Real Betis), Thiago Almada (Atlanta City) Napastnicy: Julian Alvarez (Manchester City), Paulo Dybala (AS Roma), Lautaro Martinez (Inter Mediolan), Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Angel Correa (Atletico Madryt)

Mistrzostwa świata. Kadra reprezentacji Francji

Bramkarze: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Alphonse Areola (West Ham), Steve Mandanda (Stade Rennes)

Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Alphonse Areola (West Ham), Steve Mandanda (Stade Rennes) Obrońcy: Theo Hernandez (AC Milan), Axel Disasi (AS Monaco), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern Monachium), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monachium), Raphael Varane (Manchester United)

Theo Hernandez (AC Milan), Axel Disasi (AS Monaco), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern Monachium), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monachium), Raphael Varane (Manchester United) Pomocnicy: Eduardo Camavinga (Real Madryt), Youssouf Fofana (AS Monaco), Matteo Guendouzi (Olympique Marsylia), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchoumeni (Real Madryt), Jordan Veretout (Olympique Marsylia)

Eduardo Camavinga (Real Madryt), Youssouf Fofana (AS Monaco), Matteo Guendouzi (Olympique Marsylia), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchoumeni (Real Madryt), Jordan Veretout (Olympique Marsylia) Napastnicy: Kingsley Coman (Bayern), Ousmane Dembele (FC Barcelona), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Marcus Thuram (Borussia Moenchengladbach)

