Kapitalna postawa Polaka. Pokonał mistrza świata i jedzie na igrzyska!

Jeszcze w piątek kibice mogli smucić się tym, że na igrzyska olimpijskie w Paryżu nie zdołał awansować Tadeusz Michalik. 33-latek trzy lata temu w Tokio zdobył brąz olimpijski, a teraz nie będzie dane mu go bronić. Niedługo później polskim fanom humor postanowił poprawić Arkadiusz Kułynycz, który wręcz wyszarpał bilet na imprezę sportową czterolecia.

Arkadiusz Kułynycz lepszy od słynnego Gruzina

Początkowo wydawało się, że Kułynycz będzie miał spore trudności, by zdobyć upragniony awans na igrzyska olimpijskie. W kwalifikacjach rozpoczął zawody w Stambule w kategorii 87 kg od pokonania Japończyka Soha Sakabe 7:1, aby następnie (1/8 finału) przegrać z Białorusinem Kiryłem Maskiewiczem na łopatki. To sprawiło, że potrzebował aż trzech zwycięstw w repasażach, by jechać do Paryża.

Dla Polaka nie ma rzeczy niemożliwych. Na drodze do stolicy Francji stanęli przed nim: Nicu Samuel Ojog z Rumunii (zwycięstwo Polaka 3-1), Duńczyk Turpal Bilsutanow (6-5 na korzyść naszego zapaśnika) oraz Gruzin Lasza Gobadze (3-2 dla Kułynycza). Wszystkie pojedynki dostarczył wielkich emocji, a rywale 31-latka byli wysokiej klasy. Wystarczy wspomnieć, że Bilsutanow to mistrz Europy i wicemistrz świata, a Gobadze to trzykrotny medalista światowego czempionatu, gdzie w swoim dorobku ma jedno złoto.

Arkadiusz Kułynycz pokazał klasę

Ostatnim pojedynkiem Polaka z reprezentantem Gruzji zachwycał się Polski Związek Zapaśniczy, który w wymowny sposób opisał postawę Kułynycza.

„Arek w tym pojedynku walczył niczym profesor zapasów, pokazując w końcówce nieziemski charakter. Po zaciętym i pełnym dramaturgii pojedynku Polak ostatecznie pokonuje Gruzina 3:2 i może przymierzać olimpijski garnitur” – czytamy w mediach społecznościowych.

Podczas rywalizacji zapaśników w Paryżu reprezentować nas będą: Anhelina Łysak (styl wolny, do 57 kg), Wiktoria Chołuj (styl wolny, do 68 kg) oraz Arkadiusz Kułynycz (styl klasyczny, do 87 kg).

