Niesamowite informacje dla reprezentacji Polski. Tyle medali możemy zdobyć w Paryżu

Należąca do Nielsena firma analityczna Gracenote przygotowała zaktualizowaną prognozę tabeli medalowej przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Wszystko dlatego, że do startu imprezy pozostało już tylko 30 dni. Nowe przewidywania pokazują, że Polska może liczyć na większy dorobek medalowy. Dotychczas dla naszej reprezentacji prognozowano 11 krążków, a teraz już o cztery więcej.

Wojciech Nowicki może obronić tytuł

Jak poinformował Kamil Kołsut z "Rzeczpospolitej", wśród złotych medalistów olimpijskich wskazano choćby polskich siatkarzy. Bartosz Kurek i spółka są rzeczywiście jednymi z faworytów do pierwszego miejsca. Do tego specjaliści prognozują złoto Wojciecha Nowickiego w rzucie młotem. Zwycięstwo Igi Świątek w turnieju singlowym, mistrzostwo olimpijskie Aleksandry Mirosław we wspinaczce i triumf naszej kajakarskiej czwórki (Kąkol/Naja/Puławska/Putto).

Jeśli przewidywania by się sprawdziły, to Polska zdobyłaby w Paryżu o jeden medal więcej niż w Tokio. Scenariusz z 15 medalami na koncie jest niezwykle optymistyczny. Wśród prognozowanych miejsc na podium umieszczono na drugim miejscu m.in. Pawła Fajdka, gdzie przecież nasz doświadczony młociarz nie jest jeszcze w najwyższej dyspozycji i niedawne mistrzostwa Europy w Rzymie zakończył poza czołową trójką.

twitter

Sam Kołsut mówi, że Gracenot „optymistycznie” podchodzi do startów Polaków. Jeśli chodzi o dyscypliny, to najwięcej medali przewidziano dla nas w lekkoatletyce i kajakarstwie (po trzy).

Kiedy odbędą się igrzyska olimpijskie w Paryżu?

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Sportowcy będą rywalizować w 329 konkurencjach w 32 dyscyplinach. Będą to pierwsze letnie igrzyska rozgrywane w Europie od 2012 roku, kiedy cały świat patrzył na Londyn.

Czytaj też:

Polscy siatkarze czekają na rywali. Wiemy, z kim mogą zagrać na igrzyskachCzytaj też:

Paweł Zatorski wrócił do reprezentacji Polski. „Już nic mnie nie zniszczy”