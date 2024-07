Ten duet będzie niósł flagę Polski na igrzyskach w Paryżu. To trafiona decyzja!

Polski Komitet Olimpijski na poniedziałek (tj. 15 lipca) przewidział oficjalne odkrycie kart, zarówno pod kątem olimpijskiej drużyny na IO 2024, jak i kilku, konkretnych informacji dotyczących szczegółów biało-czerwonej delegacji.

Paryż 2024: Anita Włodarczyk i Przemysław Zamojski z polską flagą

Anita Włodarczyk to multimedalistka, nie tylko olimpijska, której w światowym sporcie nie trzeba specjalnie przedstawiać. Młociarka zdobyła trzy złote medale na igrzyskach (Londyn 2012, Rio de Janeiro 2016 i Tokio 2021), a w Paryżu będzie chciała zaatakować po raz czwarty, walcząc o piękne ukoronowanie swojej kariery.

Decyzja ze strony PKOl, żeby to „Złota Anita” była chorążą reprezentacji Polski na igrzyskach w stolicy Francji, wydaje się być bardzo dobrym wyborem. Podobnie zresztą jak w przypadku drugiego z wyróżnionego duetu, Przemysława Zamojskiego. To koszykarz grający dla kadry 3x3, mający na przestrzeni lat kluczowe znaczenie zarówno dla wyników, jak i samego rozwoju drużyny narodowej. Zamojski będzie miał okazję stworzyć duet z Włodarczyk, kto wie, może i dla koszykówki skończy się na medalu IO?

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasłem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków.

W Paryżu łącznie w biało-czerwonych barwach zobaczymy grupę 213 osób. 113 kobiet oraz 100 mężczyzn, po raz pierwszy w historii pań będzie więcej na letnich IO niż panów w polskim zespole. Warto dodać, że w reprezentacji Polski będzie również 251 osób współpracujących, z czego aż 110 trenerów.

